Elevan a juicio la causa que tiene preso al ex juez Melazo por "asociación ilícita"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un juez de Garantías elevó a juicio oral la causa que tiene imputado el ex juez platense César Melazo, quien está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales, informaron fuentes judiciales.



La resolución de 111 páginas fue firmada por el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo, quien avaló la investigación y rechazó la mayoría de los planteos formulados por las defensas.



Además de Melazo, quien está con prisión preventiva, serán sometidos a juicio oral el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn; y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli.



También están en el debate los imputados Javier Ronco; Ángel Custodio "Pipi" Yalet; Adrián "Quichua" Manes; Carlos Bertoni; Carlos "Macha" Barroso Luna; Jorge "El fiscal" Gómez de Saravia; Héctor "Pepe" Vega, el exbarrabrava de Gimnasia, Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández; Enrique Edgardo "Quique" Petrullo; el exj efe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando "El Tucumano" Herrera y Claudia Edith Giunta.



Los voceros precisaron que el juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui, investigado en el marco de esta misma causa acusado de otorgar arrestos domiciliarios a cambio de dinero, "no pudo ser procesado porque posee fueros", pese a que fue suspendido y avanza el juicio político en su contra.



Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".



Además, precisó que "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y el ex juez Melazo se presume brindaba protección a la banda.



Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.