La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se reunió durante la jornada del miércoles junto a legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas del país. Los ejes del encuentro estuvieron en plantear la necesidad introducir modificaciones en la Ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, por el impacto negativo de la propuesta de aplicación de derechos de exportación al sector y la eliminación de las retenciones.

Del encuentro participaron, por parte de COVIAR, su presidente, Mario González; el vicepresidente, José Alberto Zuccardi; el presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan y miembro del Directorio, José Molina; y el gerente general Carlos Fiochetta.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, por parte de los legisladores sanjuaninos, el sector contó con un fuerte apoyo de los diputados de Unidos por la Patria. Además, estuvo presente el exgobernador Sergio Uñac. El actual Senador Nacional expresó en sus redes sociales: "Junto a diputados y senadores estuvimos presentes en el encuentro convocado por la COVIAR para analizar el impacto de las políticas impulsadas por el actual Gobierno Nacional, que perjudican de manera directa nuestras economías regionales".

"Las economías regionales deben protegerse por igual, de manera federal, con reglas claras que permitan proyección y planificación" sostuvo Uñac.

"Uno de los puntos fundamentales es el relativo a las retenciones para todos los productos exportables de la vid, donde se pretende pasar del 0% actual, al pago de un 8%. Esta acción alarma a los que conforman esta cadena productiva y perjudica la competitividad de nuestros productos en los mercados externos. Párrafo aparte merece la liberación de las importaciones, entendiendo que el mercado interno representa entre el 70% a 80% de los destinos vitivinícolas, impactando así en la producción y en el mantenimiento de los puestos de trabajo" expresó en sus redes sociales.

También, comunicó que se debe dar análisis a lo relativo a la derogación directa de leyes que sentaron las bases de la actividad vitivinícola y que, a mi criterio, tienen que ser estudiadas para acomodarlas a la actualidad sin que ello signifique su supresión.

Tema central

El artículo 205 del llamado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” propone fijar en 8% la alícuota de derecho de exportación para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola, recordaron desde la entidad.

Publicidad

El objetivo de la reunión fue informar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas sobre el impacto negativo que estos derechos de exportación tendrían sobre toda la oferta exportable de Argentina, y solicitarles que no acompañen este artículo y mantengan como hasta ahora a la vitivinicultura sin tener que pagarlos.

El derecho de exportación sobre el vino del 8% propuesto (que actualmente es de 0%) pasaría a representar 71,3% de lo que se cobra específicamente por litro de vino exportado, según el Observatorio Vitivinícola Argentino.

"Esto implica una pérdida de competitividad y de mercados, caída en las ventas al exterior, especialmente pymes que dejarán de exportar y mayores excedentes de producción que se orientarán al mercado interno frente a la imposibilidad de poder venderlos en los mercados externos, generando una mayor oferta que presionará a la baja sobre los precios, afectando a los productores de uva y a las pymes", concluyeron desde la COVIAR.

Participantes

Los legisladores que estuvieron presentes fueron Celeste Giménez Navarro (FdT San Juan); Jorge Chica (UxP San Juan); Walberto Allende (PJ San Juan); Juan Carlos Pagotto (LLA La Rioja); Fernando Rejal (UP La Rioja); Luis Picat (UCR Córdoba); Anabel Fernández Sagasti (UP Mendoza); Adolfo Bermejo (UP Mendoza); Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR Mendoza); Mariana Juri (Cambia Mendoza); Pablo Cervi (UCR Neuquén); Oscar Parrilli (FdT Neuquén); Daniel Bensusán (PJ La Pampa); Cristina López (PJ Tierra del Fuego); Guillermo Andrada (UxP Catamarca); y José Mayans (FdT Formosa).

También fueron de la partida los senadores y los exgobernadores Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca) junto a Sergio Uñac.