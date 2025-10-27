Leandro Esteban García Gómez declaró este viernes 24 de octubre de 2025 ante la Justicia, en el marco de la causa que lo investiga por la presunta privación ilegítima de la libertad de su expareja, la artista Lourdes Fernández.

El acusado asistió a la audiencia, que se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom desde su lugar de detención, una Alcaidía de la Policía de la Ciudad, y contó con la asistencia de un defensor oficial. Si bien García Gómez accedió a realizar un descargo, se negó a responder las preguntas formuladas tanto por el juzgado como por la fiscalía.

En su defensa, el sospechoso sostuvo que no lesionó a Lourdes. El punto central de su argumento fue que la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo Bandana "fue a su casa por voluntad propia".

Reforzando esta línea de defensa sobre la voluntad de la artista de permanecer con él, García Gómez afirmó categóricamente que "ella no quería salir". En esa misma declaración, también aseguró que la cantante "no quería ver a su madre".

García Gómez fue detenido luego de un operativo de la Policía de la Ciudad. Lourdes Fernández fue encontrada por la policía el jueves por la noche en el departamento del imputado, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allegados y la madre de la cantante habían denunciado su desaparición esa misma mañana, alertando sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género. Tras ser hallada, la cantante fue asistida con un cuadro de salud complejo luego de pasar horas en el domicilio de su ex.

Actualmente, Leandro García Gómez quedará detenido a la espera de que se resuelva su situación procesal. La causa continúa bajo investigación en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del juez Diego Javier Slupski, y la Fiscalía N°43, dirigida por Silvana Russi, quienes siguen realizando más medidas de prueba.