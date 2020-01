Durante siete días se vivirá al máximo la pasión por el ciclismo. Es que este domingo 26 de enero comienza la edición 38º de la Vuelta a San Juan.

En este 2020 serán 27 los equipos, donde hay ciclistas provinciales, nacionales e internacionales, que recorrerán a lo largo y ancho la provincia.

Ellos son los protagonistas de la Vuelta a San Juan:

-MOVISTAR TEAM (ESP) 1 BETANCUR, Carlos (COL) 2 MORA, Sebastian (ESP) 3 ELOSEGUI, Iñigo (ESP) * 4 JACOBS, Johan (SUI) 5 OLIVEIRA, Nelson (POR) 6 SEPULVEDA, Eduardo (ARG) ** Dir.:Jose L. JAIMERENA

-BORA - HANSGROHE (GER) 11 SAGAN, Peter (SVK) 12 BODNAR, Maciej (POL) 13 FABBRO, Matteo (ITA) 14 GATTO, Oscar (ITA) 15 OSS, Daniel (ITA) 16 POLJANSKI, Pawel (POL) ** Dir.:Jan VALACH

-COFIDIS (FRA) 21 LAPORTE, Christophe (FRA) 22 MARTIN, Guillaume (FRA) 23 MATE, Luis A. (ESP) 24 ALLEGAERT, Piet (BEL) 25 LEMOINE, Cyril (FRA) 26 BARCELO, Fernando (ESP) ** Dir.:Samuel BELLENOUE

-DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 31 ALAPHILIPPE, Julian (FRA) 32 EVENEPOEL, Remco (BEL) * 33 HODEG, Alvaro J. (COL) 34 SERRY, Pieter (BEL) 35 STYBAR, Zdenek (CZE) 36 VAN LERBERGHE, Bert (BEL) ** Dir.:Davide BRAMATI

-ISRAEL START - UP NATION (ISR) 41 BARBIER, Rudy (FRA) 42 EINHORN, Itamar (ISR) 43 HOFSTETTER, Hugo (FRA) 44 SCHELLING, Patrick (SUI) 45 VAHTRA, Norman (EST) 46 MCCABE, Travis (USA) ** Dir.:Marie LIONEL

-UAE TEAM EMIRATES (UAE) 51 GAVIRIA, Fernando (COL) 52 BOHLI, Tom (SUI) 53 MCNULTY, Brandon (USA) * 54 MOLANO, Juan S. (COL) 55 RICHEZE, Maximiliano A. (ARG) 56 TROIA, Oliviero (ITA) ** Dir.:Simone PEDRAZZINI

-ANDRONI GIOCATTOLI - SIDER (ITA) 61 BELLETTI, Manuel (ITA) 62 BAIS, Mattia (ITA) 63 FLOREZ, Miguel E. (COL) 64 FRAPPORTI, Mattia (ITA) 65 PELLAUD, Simon (SUI) 66 RAVANELLI, Simone (ITA) ** Dir.:Alessandro SPEZIALETTI

-BARDIANI CSF FAIZANE' (ITA) 71 BENFATTO, Marco (ITA) 72 DALLA JALLE, Nicolas (ITA) 73 FILOSI, Iuri (ITA) 74 MAESTRI, Mirco (ITA) 75 TONELLI, Alessandro (ITA) 76 ZACCANTI, Filippo (ITA) ** Dir.:Roberto REVERBERI

-FUNDACION - ORBEA (ESP) 81 ALONSO, Mikel (ESP) 82 GOIKOETXEA, Peio (ESP) 83 ARANBURU, Jokin (ESP) 84 BRAVO, Garikoitz (ESP) 85 BALLARIN, Iker (ESP) 86 CUADRADO, Unai (ESP) ** Dir.:Mikel GAZTAÑAGA

-VINI ZABU' KTM (ITA) 91 STOJNIC, Veljko (SRB) * 92 MARENGO, Umberto (ITA) 93 BUSATO, Matteo (ITA) 94 WACKERMANN, Luca (ITA) 95 GAROSIO, Andrea (ITA) 96 DI RENZO, Andrea (ITA) ** Dir.:Luca SCINTO

-RALLY CYCLING (USA) 101 BRITTON, Robert (CAN) 102 BROWN, Nathan (USA) 103 CARPENTER, Robin (USA) 104 JOYCE, Colin (USA) 105 MANNION, Gavin (USA) 106 MURPHY, Kyle (USA) ** Dir.:Jonathan MCCARTY

-AMORE E VITA | P: (LAT) 111 APPOLLONIO, Davide (ITA) 112 TIZZA, Marco (ITA) 113 MARCHESINI, Riccardo (ITA) 114 ZULLO, Antonio (ITA) 115 LUKSEVICS, Viesturs (LAT) 116 BOGDANOVICS, Maris (LAT) ** Dir.:Volodymyr STARCHYK

-TAVIRA MARIA NOVA LOUNGE H (POR) 121 FIGUEIREDO, Frederico (POR) 122 GRIGOREV, Aleksandr (RUS) 123 TRUEBA, Alvaro (ESP) 124 MARTINGIL, Cesar (POR) 125 SIMAO, Ruben (POR) * 126 MARQUE, Alejandro (ESP) ** Dir.:Vidal FITAS

-COLOMBIA -GW BICICLETAS (COL) 131 QUIROZ, Oscar (COL) 132 MENDOZA, Omar (COL) 133 SOTO, Nelson (COL) 134 CAMARGO, Diego (COL) * 135 MUÑOZ, Willian (COL) 136 CASALLAS, Jeison (COL) * ** Dir.:CELY, Luis

-TEAM MEDELLIN (COL) 141 SEVILLA, Oscar M. (ESP) 142 ROLDAN, Weimar A. (COL) 143 PAREDES, Cesar N. (COL) 144 VARGAS, Walter A. (COL) 145 SANCHEZ, Brayan S. (COL) 146 HERNANDEZ, Jose T. (COL) ** Dir.:Jose Julian VELASQUEZ

-AG.V.DE FATIMA-SADDLEDRUNK (ARG) 151 TIVANI, German N. (ARG) 152 NARANJO, Nicolas J. (ARG) 153 ESCUELA, Ricardo D. (ARG) 154 VELARDEZ, Leandro J. (ESP) 155 JUAREZ, Daniel O. (ARG) * 156 JUAREZ, Gabriel (ARG) 157 GOMEZ, Oscar A. (ARG) ** Dir.:ALANIZ, Victor H.

-MUNICIPALIDAD DE POCITO (ARG) 161 TIVANI, Gerardo M. (ARG) 162 NAVARRETE, Maximiliano E. (ARG) 163 MELIVILO, Juan Javier (ARG) 164 ATENCIO, Gerardo E. (ARG) 165 RAMOS, Ruben G. (ARG) 166 CONTTE, Tomas (ARG) * 167 REYES, Jose Martin (ARG) ** Dir.:Ruben E.RAMOS

-MUNICIPALIDAD DE RAWSON (ARG) 171 AGUIRRE, Seguio J (ARG) 172 CATTAPAN, Facundo M. (ARG) * 173 RODRIGUEZ, Leonardo F. (ARG) * 174 LUCERO, Higinio D. (ARG) 175 GORDILLO, Pedro M. (ARG) 176 QUILCI, Jose A. (ARG) 177 CASTRO, Kevin A. (ARG) * ** Dir.:Ivan Abel MORENO

-SEP DE SAN JUAN (ARG) 181 DOTTI, Juan Pablo (ARG) 182 PRADO, Magno (BRA) 183 COBARRUBIA, Leonardo (ARG) * 184 DURAN, Alejandro (ARG) 185 TOLOZA, Efrain (ARG) 186 MAGGIORA, Matias (ARG) 187 LUCERO, Hector M. (ARG) ** Dir.:Jose DIAZ

-TRANSP. PUERTAS DE CUYO (ARG) 191 MESSINEO, Leandro (ARG) 192 DIAZ, Dario (ARG) 193 IBARRA, Emiliano (ARG) 194 RICHEZE, Mauro (ARG) 195 DIAZ, Daniel (ARG) 196 ROSAS, Laureano (ARG) 197 CONTRERAS, Emiliano (ARG) ** Dir.:Ernesto FERNANDEZ

-SEL. ARGENTINA (ARG) 201 FRAYSSE, Agustin (ARG) 202 BAZAN, Oscar (ARG) * 203 CIANCI, Sebastian (ARG) 204 GADAY, Lucas (ARG) * 205 MONTE, Francisco (RARG) 206 OBANDO, Renzo (ARG) 207 CURUCHET, Juan I. (ARG) ** Dir.:CONTRERAS, Omar

-SEL. ITALIA (ITA) 211 LAMON, Francesco (ITA) 212 SCARTEZZINI, Michele (ITA) 213 PLEBANI, Davide (ITA) 214 MILAN, Jonathan (ITA) * 215 GANNA, Filippo (ITA) 216 BASSO, Leonardo (ITA) ** Dir.:Marco VILLA

-SEL. RUSIA (RUS) 221 EVTUSHENKO, Alexander (RUS) 222 ILCHENKO, Vladimir (RUS) 223 STASH, Mamyr (RUS) 224 ROSTOVTSEV, Sergey (RUS) 225 MAIKIN, Roman (RUS) 226 MAMYKIN, Matvey (RUS) ** Dir.:Sergey KLIMOV

-SEL. BRASIL (BRA) 231 BRITO, Felipe Aparecido (BRA) * 232 FINKLER, Leonardo Henriqu (BRA) * 233 FERREIRA, Alessandro (BRA) 234 RANGEL, Vinicius (BRA) * 235 GOHR, Andre Eduardo (BRA) 236 LADEWIG, Renan (BRA) * ** Dir.:Marcelo DONNABELLA

-SEL. PANAMA (PAN) 241 LORENZO, Randish (PAN) 242 JURADO, Christofer (PAN) 243 CASTEL, Amadid (PAN) 244 ARCHIBOLD, Franklin (PAN) 245 ESPINOSA, Bolivar (PAN) 246 SAMUDIO, Carlos (PAN) ** Dir.:Emer SAMUDIO

-SEL. PERU (PER) 251 NAVARRO, Royner (PER) 252 RUIZ, Hugo N. (PER) 253 QUISPE, Alain (PER) 254 RUIZ, Robinson (PER) * 255 GARATE, Cesar (PER) 256 LIMAYLLA, Alexey (PER) ** Dir.:Arlex Arnoldo MENDEZ

-SEL. VENEZUELA (VEN) 261 ALARCON, Jose (VEN) 262 BECERRA, Eudin (VEN) 263 MARTINEZ, Clever J. (VEN) 264 PAREDES, Anderson (VEN) 265 ROJAS, Maximo Eliecer (VEN) 266 RUJANO, Jose Humberto (VEN) ** Dir.:Jesus LEONETT