Elmaestrodelarte ganó el Clásico Gran Premio Jorge Laffue en el hipódromo de San Luis

Elmaestrodelarte, con la monta del jockey Sergio Fernández, ganó hoy por dos cuerpos y medio sobre Teenek el Clásico Gran Premio Jorge Laffue, una prueba de 1.800 metros que fue corrida en el noveno turno de la reunión especial en el hipódromo de La Punta, de la provincia de San Luis.



El ganador, un hijo de Art Master, pagó un dividendo de 12,10 por boleto y empleó un tiempo de 1m 52s 10/100 para las 18 cuadras de arena seca.



Los que corrieron en la punta no aguantaron. Ellos fueron In Your Honor, Gran Fox y Will Smith. En los últimos 300 metros apareció atropellando bien abierto Elmaestrodelarte y se terminó la carrera.



El entrenador Oscar Rébora planificó muy bien la estrategia de su pupilo y fue una orden para el jockey Sergio Fernández, quien la cumplió a la perfección. "Le dije a Fernández que al entrar a la recta comenzará a exigirlo y así dimos con este triunfo tan importante para nosotros.



Elmaestrodelarte defiende los colores del stud La Nona y logró ganarle sin susto a Teenek, quien entró segundo a 2 cuerpos y medio del ganador. El tercer puesto, a media cabeza, quedó para Mani Boy. La cuarta posición, a la cabeza, fue para Estadista Rate.



Hubo una gran cantidad de público en el hipódromo de La Punta para ver la victoria justa y limpia de Elmaestrodelarte, un caballo que tiene un récord de 4 triunfos sobre 21 carreras.



"Me di cuenta que ganaba cuando entramos a la recta final. El caballo vino siempre bien y en la recta corrió muchísimo", sostuvo el jockey Sergio Fernández.