Em Puerto Madero será inaugurado um passeio com esculturas de mulheres

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

Obras realizadas por Nicola Costantino, Marie Orensanz, Diana Cabeza e Gachi Hasper, entre outras artistas, darão forma e cor para um novo parque de esculturas que inaugura no final deste ano em Puerto Madero - o bairro das mulheres que fizeram história-, cidade de Buenos Aires, um passeio promovido pelo colecionador e empresário argentino Jorge Pérez.







As peças foram produzidas especialmente para o espaço público do edifício SLS, localizado na Doca 1 de Puerto Madero, o primeiro empreendimento na Argentina do desenvolvedor imobiliário Jorge Pérez, reconhecido amante da arte e que leva seu nome o Pérez Art Museum Miami (PAMM), inaugurado em 2013.







Além disso, um mural imenso, com trinta metros de altura, formas geométricas e nítida paleta cromática, obra da artista Gachi Hasper, ilustra uma das paredes laterais do complexo, em um mágico jogo de espelhos com os edifícios vizinhos que possuem janelas espelhadas. Uma obra que se bem não concursou foi comprada por Related para este complexo arty, igual que outras do Jorge Miño, Eugenio Cuttica, Aldo Sessa e a falecida Graciela Sacco, entre outros.







"Todas as esculturas ao ar livre propõem uma interação com o espectador, e todas as fotografias, pinturas e esculturas que serão parte interna da torre –em corredores, espaços comuns ou o lobby- relacionam-se com a arquitetura da cidade", explicou Patricia Hanna, diretora da Arte de Related.