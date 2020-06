Emanuel Ejarque, el referí sanjuanino que sueña con ser árbitro FIFA

Una carrera brillante y profesional hizo que el referí nacido en San Juan, Emanuel Ejarque, sea hoy en día el mejor árbitro de la provincia a nivel nacional, dirigiendo en la máxima categoría del fútbol argentino y también siendo uno de los árbitros mejor catalogados.

Ejarque, que también trabajó en medios de comunicación como productor publicitario, es hijo de José Mario Ejarque y Norma Beatriz Palacio, y dialogó con DIARIO HUARPE, uno de los medios donde supo trabajar.

¿Cómo te decidiste por ser árbitro?

-Mi papá fue árbitro, mi hermano estaba haciendo el curso y me insistió para que fuera con él a hacer el curso allá en San Luis, porque mis viejos vivían allá. Entonces lo acompañé y me gustó. Pero al año nos vinimos a San Juan. Un día pasé por la liga, yo tenía 17 años, y vi un cartelito que decía curso de árbitros. Al otro día vine, averigüé y ahí nomas empecé el curso.

¿Y cuándo empezaste a dirigir?

-Al año y medio de estar haciendo el curso con el instructor Carlos Allegue, me empezaron a mandar a la LIFI. Ahí me mandaron algunos partidos más, pero en esa temporada se jugó en San Juan el torneo integración, con equipos de la A y la B juntos. Así que a mis 19 años me mandaron a mi primer partido, fue en cancha de El Globo entre Punteto y San Martín. Pero ese torneo duró poco y luego comenzó el torneo oficial de Primera, allí debuté en el partido entre Trinidad y Árbol Verde. Luego también debuté en la B local en el partido entre Centenario Olímpico y El Globo.

¿A nivel nacional cómo y cuándo empezaste?

-Mientras alternaba entre árbitro y asistente en Primera local, empezó un curso prenacional en Salta. Así que tuve que trabajar de otra cosa para solventarme los gastos y, empecé a trabajar en Radio La Voz como vendedor de publicidad junto a Pedro Figueroa, quien me dio una mano enorme con los canjes de pasajes de colectivos a Salta. Hice un año el curso allí y después se pasó a Pergamino, así que también tenía que viajar hacía allá, y finalmente lo terminé al curso prenacional y ahí nomas hice el curso nacional. Ahí empecé a salir designado para partidos del torneo del interior y debuté como asistente en la cancha de General Paz Junior de Córdoba.

¿Y en los torneos argentinos cuándo debutaste?

-Con 21 años debuté en el Argentino B en cancha de Trinidad contra Alianza y me sentía nervioso, pero creo que hice un buen trabajo. Mientras que en el Federal A debuté en la siempre difícil cancha del Deportivo Maipú ante Cipolletti como asistente 2, ya que el árbitro era Raúl Lemos y el primer asistente era Rubén Tapia. Mientra ya salía designado, terminé el curso nacional junto a otros sanjuaninos como Carlos Pereyra, Sebastián Preziosa, Javier Morra y Rubén Fernández. Cuando terminamos el curso, junto a Carlos Pereyra empezamos a prepararnos para la reserva, generalmente en lo partidos de Godoy Cruz. Después debuto en el Argentino A como árbitro principal en Maipú con Juventud Unida de San Luis. Ahí sí dirigí mucho y sigo dirigiendo en esa categoría.

¿Cuándo pegaste el salto a la B Nacional?

-Cuándo tenía 25 años debuté. Era un partido chivo porque ambos venían mal con el promedio, era Brown de Adrogué con Sarmiento de Junín, recuerdo que fue 0-0 y saqué una sola amarilla. Ahí fue mi viejo a verme. Mientras que mi primer televisado fue Colón de Santa Fe con Douglas Haig. Ahí traté de hacer bien las cosas para mantenerme en la categoría.

¿Y a Primera cómo fue que llegaste?

-Bueno ahí estaba Miguel Scime, quien a mis 29 años me dio la noticia más linda, que debía dirigir Aldosivi con Unión de Santa Fe. Fue un 3-3 entretenido. Tenía que hacer todo lo posible para mantenerme en la élite, pero alternaba con la B Nacional y la primera. Mi segundo partido en Primera fue Arsenal frente a Vélez. En ese partido cometí un error grave y por eso tuve q ser fuerte de la cabeza para salir adelante. Me apoyé mucho en mis hijos, mi familia, los amigos y así volví a reponerme. Con el sólo hecho de que cuando volvi, volví fuerte y bien y dirigí partidos importantes ya sea en el Federal o la Primera Nacional.

¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

-Nosotros acostumbramos a que con el primer sueldo pagamos una comida para todo el grupo, así que pagué una cena.

¿Cuál fue tu último partido dirigido antes de la cuarentena?

-Fue el partido de Tigre con Instituto. Ahí estaban dos ex técnicos de San Martín como Néstor Gorosito y Fernando Quirós. Ese partido me fui en avión a Ezeiza y volví a Mendoza en avión y de ahí en auto hasta San Juan y debí hacer la cuarentena.

¿A Boca y River nunca los dirigiste?

-De árbitro principal nunca, pero sí de cuarto árbitro. Estuve en el clásico que se jugó en San Juan. Además estuve en algunos partidos de la Selección Argentina a pesar de no ser árbitro FIFA.

¿Cuál es tu sueño como árbitro?

-Ser árbitro FIFA. Tengo cuatro cursos PreFIFA y algunas capacitaciones. También estoy haciendo el curso VAR en la Argentina. Por suerte soy joven y me queda mucho por aprender.

Por último, Emanuel destaca mucho el apoyo y el conocimiento de cada uno de los dirigentes sanjuaninos. Además dijo que el pilar fundamental son sus hijos, María Paz, Joaquín y Bautista.