Esta semana se vivió un trágico accidente que conmocionó a toda la provincia. Fue el martes en avenida Libertador y calle Caseros y producto de este choque murió una mujer embarazada. En el auto iba su hija, una nena de 8 años, y, como la conductora estaba transitando las últimas semanas de la gestación, los médicos pudieron hacer una cesárea y salvar al bebe.

La mamá de ambos menores, Yamila Gutiérrez, de 27 años, murió en este accidente de tránsito. Ella circulaba en un auto Fiat Sena por Avenida Libertador hacia el oeste. Por Caseros, transitaba en un Ford Fiesta Suzanne Torres, de 45 años. Según dio a conocer este jueves en declaraciones radiales Renato Roca, fiscal de la causa, Torres no contaba ni con seguro ni con RTO.

“Torres no respetó la prioridad de paso de quien viene por la derecha, no respetó el cartel de pare y, además, no contaba con seguro contra terceros ni con RTO”, dijo Roca.