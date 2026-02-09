La Justicia federal dio este lunes un paso clave en una de las causas de corrupción más sensibles de los últimos años. El juez Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, como supuesto jefe de una asociación ilícita dedicada a montar un esquema de coimas, sobreprecios y contrataciones direccionadas.

La resolución también alcanzó a otros 18 imputados y ordenó nuevas declaraciones indagatorias. Según el magistrado, la investigación permitió reconstruir “la actividad delictiva desplegada por una organización criminal integrada por funcionarios públicos y actores privados”, cuyo objetivo era obtener ganancias millonarias mediante la adjudicación indebida de contratos.

En el fallo, Casanello describió la existencia de un “sistema de retornos”, mediante el cual determinadas droguerías recompensaban a funcionarios infieles por la venta de medicamentos de alto costo con precios inflados a la Andis.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección de las personas con discapacidad”, sostuvo el juez en uno de los párrafos más duros de la resolución.

La investigación también reveló una puesta en escena en las licitaciones, donde empresas vinculadas entre sí se turnaban para presentar ofertas y asegurarse las adjudicaciones. Todo esto, acompañado por sobreprecios injustificados y vínculos personales entre funcionarios y proveedores.

Entre las pruebas más contundentes, Casanello destacó el hallazgo de una máquina de contar billetes en el domicilio de Spagnuolo, considerada clave para instrumentar pagos clandestinos, y los registros de visitas y pagos indirectos realizados por empresarios beneficiados.

Para el magistrado, Spagnuolo fue la máxima autoridad durante el período investigado y tuvo un rol central en el direccionamiento de las compras públicas, a cambio de sobornos. Un esquema que, según la causa, operó durante años y afectó de manera directa a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.