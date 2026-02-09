El proceso para mejorar la calidad del servicio eléctrico en Calingasta dio un paso decisivo con la confirmación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2026. La medida fue aprobada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y representa un avance concreto en una demanda sostenida durante años por vecinos y autoridades del departamento.

La iniciativa es resultado de múltiples reuniones desarrolladas en el ámbito del organismo regulador y del trabajo de gestión impulsado por el intendente junto al secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Este proceso permitió encaminar una respuesta institucional a las dificultades que históricamente ha presentado el sistema eléctrico en la zona.

El proyecto contempla la ejecución de un plan integral que incluye obras de infraestructura y provisión de equipamiento, con el objetivo de optimizar la red y brindar un servicio más estable y eficiente para toda la comunidad.

Obras en varias localidades del departamento

El plan aprobado prevé intervenciones en Villa Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y localidades cercanas. Estas acciones forman parte del Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante, diseñado específicamente para mejorar la calidad del suministro eléctrico en el departamento.

Desde el EPRE se detalló que la licitación tiene como objeto la construcción y provisión de equipamiento integrado para fortalecer el sistema eléctrico local. El propósito central es reducir los problemas de inestabilidad y responder a las necesidades de crecimiento de la población y la actividad productiva.

El pliego de bases y condiciones estará disponible para consulta en el sitio web oficial del organismo, mientras que las consultas técnicas podrán realizarse por vía digital. La recepción de ofertas y la apertura del sobre N°1 se realizará el 5 de marzo de 2026 a las 12 horas en la sede del EPRE, en la ciudad de San Juan.

Gestión sostenida y planificación a largo plazo

Este avance se inscribe en una línea de trabajo sostenida por el gobierno departamental, enfocada en la planificación y la búsqueda de soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La mejora del servicio eléctrico ha sido una de las principales demandas de la comunidad, especialmente en zonas donde el crecimiento urbano y productivo exige mayor capacidad y estabilidad en la red.

La confirmación del llamado a licitación marca un punto de inflexión, ya que abre el camino hacia la ejecución de obras que permitirán modernizar el sistema eléctrico y garantizar un suministro más confiable.

Para los habitantes de Calingasta, este paso representa una señal positiva después de años de gestiones y reclamos. La expectativa ahora está puesta en el desarrollo del proceso licitatorio y en la posterior concreción de las obras, que apuntan a fortalecer la infraestructura energética y acompañar el desarrollo del departamento.