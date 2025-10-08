Una nueva oportunidad laboral surge para los profesionales del diseño digital. La empresa Vallejo lanzó una búsqueda activa de diseñador gráfico, orientada a personas con mirada creativa, pasión por el diseño digital y experiencia en redes sociales.

La propuesta ofrece la posibilidad de trabajar en modalidad freelance o full time, y está pensada para quienes deseen incorporarse a un equipo de comunicación con foco en la producción de contenidos digitales y estrategias visuales innovadoras.

Entre las principales tareas, se destacan:

Diseño de piezas gráficas para redes sociales (feed, historias, reels y animaciones).

Edición de videos y banners digitales.

Desarrollo de contenidos para sitios web y campañas publicitarias.

Propuesta y ejecución de estrategias creativas alineadas a la identidad de la marca.

Además, la empresa valorará especialmente a quienes tengan manejo de herramientas de diseño, gestión y análisis de redes, así como capacidad para generar propuestas originales y efectivas que potencien la comunicación digital.

Los interesados en postularse deben enviar su currículum vitae a equipovallejo.rrhh@valenet.com.ar con asunto: Diseñador gráfico