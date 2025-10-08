La clausura definitiva de sitios como Magis TV y Cuevana, utilizados por muchos para acceder a películas y series sin costo, ha impulsado la búsqueda de opciones legales y seguras para disfrutar de contenido audiovisual. El cierre permanente de Magis TV en agosto afectó a países como Argentina, Brasil y Ecuador, y evidenció los peligros de recurrir a plataformas fraudulentas, que pueden exponer a los usuarios a virus, robo de datos y estafas digitales.

Frente a esta situación, existen aplicaciones oficiales que ofrecen catálogos variados y acceso gratuito, disponibles para celulares, computadoras y Smart TV. A continuación, se detallan cuatro alternativas confiables:

Publicidad

Tubi es una plataforma de streaming gratuito con publicidad, propiedad de Fox Corporation. Su catálogo incluye películas de Hollywood, series clásicas, animé y producciones independientes, con actualizaciones frecuentes que brindan una experiencia similar a la de servicios pagos como Netflix.

Pluto TV se presenta como una opción popular que combina más de 100 canales en vivo con contenido on demand, que abarca películas, series, documentales y programas infantiles. Su formato recuerda al de la televisión tradicional y está disponible en Latinoamérica y Europa.

Vix está orientada al público latino, ofreciendo producciones en español, películas de Hollywood y series familiares. Todo su contenido cuenta con autorización legal y se puede acceder mediante la descarga de su aplicación.

Plex comenzó como una herramienta para organizar bibliotecas multimedia, pero se transformó en un centro de entretenimiento que incluye miles de películas, programas de TV y canales en directo. Además, permite a los usuarios agregar su propio contenido y es compatible con smart TV, consolas y celulares.

Además de estas plataformas, YouTube es una opción ampliamente difundida para ver películas y documentales legales, con títulos de dominio público y producciones independientes en canales verificados. No requiere datos personales ni bancarios y puede usarse en cualquier dispositivo.

Si bien estas alternativas gratuitas ofrecen gran variedad y seguridad, quienes buscan los últimos estrenos o funciones avanzadas como listas personalizadas, descargas offline y mejor calidad suelen optar por servicios pagos como Netflix, Disney+, Prime Video o Max.

Publicidad

En un contexto donde los hackeos y las estafas digitales son una amenaza constante, elegir plataformas oficiales para ver cine y series se convierte en una forma de autocuidado. Esta decisión no solo evita complicaciones, sino que también garantiza un entretenimiento legal, diverso y accesible para todos.