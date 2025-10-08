El autódromo “El Zonda – Eduardo Copello” volverá a vibrar este fin de semana con el regreso del TC 2000 y el Zonal Cuyano de Automovilismo, que compartirán escenario entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre. Bajo el lema “El Zonda volverá a rugir”, se espera una gran convocatoria de público y más de 100 pilotos en competencia.

La cita automovilística incluirá la novena fecha del TC 2000 y la séptima del Zonal Cuyano, con 25 autos en la categoría nacional y alrededor de 80 en las categorías regionales (Turismo Pista 1.4, Clase 2, TC Cuyano y Promocional).

Cronograma (actividad en pista)

Viernes 10 de octubre

10:10 a 10:15 – Prueba vehículos autorizados TC 2000

13:30 a 13:50 – Prueba libre 1 Turismo Pista 1.4

14:00 a 14:20 – Prueba libre 1 Clase 2

14:30 a 14:50 – Prueba libre 1 TC Cuyano

15:00 a 15:20 – Prueba libre 1 Promocional

16:05 a 16:25 – Prueba libre 2 Turismo Pista 1.4

16:35 a 16:55 – Prueba libre 2 Clase 2

17:05 a 17:25 – Prueba libre 2 TC Cuyano

17:35 a 17:55 – Prueba libre 2 Promocional

18:05 a 18.15 – Shakedown TC 2000

Sábado 11 de octubre

9:10 a 9:40 – Entrenamiento 1 Grupo A TC 2000

9:45 a 10:15 – Entrenamiento 1 Grupo B TC 2000

10:25 a 10:40 – Pruebas oficiales Turismo Pista 1.4

10:50 a 11:05 – Pruebas oficiales Clase 2

11:15 a 11:30 – Pruebas oficiales TC Cuyano

11:40 a 11:55 – Pruebas oficiales Promocional

12:05 a 12:15 – Clasificación Grupo A Turismo Pista 1.4

12:25 a 12:35 – Clasificación Grupo B Turismo Pista 1.4

12:45 a 13:15 – Entrenamiento 2 Grupo A (libre elección)

13:20 a 13:50 – Entrenamiento 2 Grupo B (libre elección)

14:00 a 14:10 – Clasificación Grupo A Clase 2

14:20 a 14:30 – Clasificación Grupo B Clase 2

14:40 a 14:50 – Clasificación Grupo A TC Cuyano

15:00 a 15:10 – Clasificación Grupo B TC Cuyano

15.20 a 15:30 – Serie 1 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas)

15:40 a 15:50 – Serie 2 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas)

16:10 a 16:50 – Clasificación TC 2000 (dos vueltas lanzadas)

17:00 a 17:10 – Serie 1 Clase 2 (6 vueltas)

17:20 a 17:30 – Serie 2 Clase 2 (6 vueltas)

17:40 a 17:50 – Serie 1 TC Cuyano (6 vueltas)

18:00 a 18.10 – Serie 2 TC Cuyano (6 vueltas)

18:20 a 18:30 – Serie 1 Promocional (6 vueltas)

18.40 a 18.50 – Serie 2 Promocional (6 vueltas)

Domingo 12 de octubre