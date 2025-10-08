Publicidad
El Autódromo recibirá al TC 2000 y al Zonal Cuyano: días y horarios de las carreras

Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre habrá actividad en pista en el autódromo “El Zonda – Eduardo Copello”, con la novena fecha del TC 2000 y el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo. Se esperan más de 100 pilotos entre ambas categorías.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El autódromo “El Zonda – Eduardo Copello” volverá a rugir tras seis años inactivo. 

El autódromo “El Zonda – Eduardo Copello” volverá a vibrar este fin de semana con el regreso del TC 2000 y el Zonal Cuyano de Automovilismo, que compartirán escenario entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre. Bajo el lema “El Zonda volverá a rugir”, se espera una gran convocatoria de público y más de 100 pilotos en competencia.

La cita automovilística incluirá la novena fecha del TC 2000 y la séptima del Zonal Cuyano, con 25 autos en la categoría nacional y alrededor de 80 en las categorías regionales (Turismo Pista 1.4, Clase 2, TC Cuyano y Promocional).

Cronograma (actividad en pista) 

Viernes 10 de octubre

  • 10:10 a 10:15 – Prueba vehículos autorizados TC 2000
  • 13:30 a 13:50 – Prueba libre 1 Turismo Pista 1.4 
  • 14:00 a 14:20 – Prueba libre 1 Clase 2 
  • 14:30 a 14:50 – Prueba libre 1 TC Cuyano 
  • 15:00 a 15:20 – Prueba libre 1 Promocional 
  • 16:05 a 16:25 – Prueba libre 2 Turismo Pista 1.4 
  • 16:35 a 16:55 – Prueba libre 2 Clase 2
  • 17:05 a 17:25 – Prueba libre 2 TC Cuyano
  • 17:35 a 17:55 – Prueba libre 2 Promocional
  • 18:05 a 18.15 – Shakedown TC 2000

Sábado 11 de octubre 

  • 9:10 a 9:40 – Entrenamiento 1 Grupo A TC 2000
  • 9:45 a 10:15 – Entrenamiento 1 Grupo B TC 2000
  • 10:25 a 10:40 – Pruebas oficiales Turismo Pista 1.4 
  • 10:50 a 11:05 – Pruebas oficiales Clase 2 
  • 11:15 a 11:30 – Pruebas oficiales TC Cuyano
  • 11:40 a 11:55 – Pruebas oficiales Promocional 
  • 12:05 a 12:15 – Clasificación Grupo A Turismo Pista 1.4 
  • 12:25 a 12:35 – Clasificación Grupo B Turismo Pista 1.4 
  • 12:45 a 13:15 – Entrenamiento 2 Grupo A (libre elección) 
  • 13:20 a 13:50 – Entrenamiento 2 Grupo B (libre elección)
  • 14:00 a 14:10 – Clasificación Grupo A Clase 2 
  • 14:20 a 14:30 – Clasificación Grupo B Clase 2 
  • 14:40 a 14:50 – Clasificación Grupo A TC Cuyano 
  • 15:00 a 15:10 – Clasificación Grupo B TC Cuyano
  • 15.20 a 15:30 – Serie 1 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas) 
  • 15:40 a 15:50 – Serie 2 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas) 
  • 16:10 a 16:50 – Clasificación TC 2000 (dos vueltas lanzadas) 
  • 17:00 a 17:10 – Serie 1 Clase 2 (6 vueltas) 
  • 17:20 a 17:30 – Serie 2 Clase 2 (6 vueltas) 
  • 17:40 a 17:50 – Serie 1 TC Cuyano (6 vueltas) 
  • 18:00 a 18.10 – Serie 2 TC Cuyano (6 vueltas) 
  • 18:20 a 18:30 – Serie 1 Promocional (6 vueltas) 
  • 18.40 a 18.50 – Serie 2 Promocional (6 vueltas) 

Domingo 12 de octubre 

  • 9:40 a 9:50 – Tanques llenos TC 2000 
  • 10:20 – Carrera final Turismo Pista 1.4 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
  • 10:50 – Carrera final Clase 2 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
  • 11:20 – Carrera final TC Cuyano (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
  • 11:50 – Carrera final Promocional (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
  • 13:15 – Carrera Final TC 2000 (35 minutos + 1 vuelta)
