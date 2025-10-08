La construcción se mantuvo en "modo serrucho" y arrojó una leve mejora mensual en agosto. Sin embargo, se mantuvo por debajo del último pico de abril y casi en el mismo nivel de fines de 2024.

El Indec informó este miércoles que el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) aumentó 0,5% respecto de julio. Desde que comenzó el año que este sector viene intercalando subas con bajas, lo cual no refleja síntomas de recuperación sostenida.

De este modo, el sector se mantuvo 2% por debajo del nivel de abril, que hasta el momento fue el dato más alto desde que Javier Milei es presidente. Asimismo, el valor de la serie desestacionalizada del ISAC fue prácticamente idéntico al de diciembre del año pasado.

En términos interanuales, se observó un incremento de apenas 0,4%, aunque en el acumulado de 2025 la actividad es un 8% mayor a la de 2024, fundamentalmente por la muy baja base de comparación.

A nivel de insumos, las variaciones anuales fueron sumamente dispares. Entre los aumentos resaltaron los del asfalto (+61%), mosaicos graníticos y calcáreos (+32,3%) y hormigón elaborado (+22,5%). En el otro extremo, las caídas más significativas se vieron en ladrillos huecos (-14,7%), placas de yeso (-11,5%) y cales (-9,5%).

Fuente: Ámbito Financiero