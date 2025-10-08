La Justicia busca intensamente a David Gustavo Morales Huamani, de 36 años, apodado “El Loco” David, acusado de tener vínculos directos con el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda, ocurrido en una vivienda de Florencio Varela. De nacionalidad peruana, el hombre es señalado como uno de los líderes narcos que opera en La Matanza, con influencia en barrios como Las Antenas, en Lomas del Mirador, y la villa Palito, en San Justo.

Su nombre surgió en varias declaraciones judiciales. Según Celeste Magalí González Guerrero, una de las imputadas que amplió su indagatoria esta semana, “El Loco” David fue visto dentro de la casa donde se cometieron los crímenes: “Lo reconozco, estaba dentro de mi casa con guantes”, aseguró ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación.

El sospechoso también fue mencionado por Víctor Sotacuro, otro de los detenidos, quien relató que el “Loco” David, a quien también llaman “El Tarta” o “El Tartamudo”, lo contrató para realizar traslados la noche del hecho. Según su testimonio, el prófugo subió a su vehículo con otros dos hombres, con ropa embarrada, barbijos y plásticos en las zapatillas. Le pagó 600 mil pesos por el viaje y le pidió que le llevara ropa limpia para cambiarse.

Sotacuro declaró además que durante el regreso hacia la villa Zabaleta, “El Loco” David estaba alterado y con un fuerte olor a alcohol. Minutos después, habría descartado prendas mojadas y con barro en un contenedor de la villa 1-11-14, lo que para los investigadores podría tratarse de evidencia clave.

La esposa y la sobrina de Sotacuro, ambas detenidas, respaldaron su versión y aseguraron que él solo cumplía un encargo solicitado por “El Loco”.

La figura del prófugo volvió a tomar relevancia luego de la declaración de la madre de Morena Verdi, una de las víctimas, quien afirmó que el sospechoso estuvo presente en la supuesta fiesta a la que las jóvenes creyeron asistir antes de desaparecer.

Mientras el fiscal Arribas continúa las gestiones con fuerzas federales y autoridades internacionales, ya que otro de los acusados, “Pequeño J”, fue detenido en Perú, “El Loco” David se mantiene prófugo y es considerado una pieza central para esclarecer cómo se organizó y ejecutó el crimen.

La causa, que combina líneas de investigación por tráfico de drogas y homicidios agravados, continúa en desarrollo con múltiples allanamientos y pedidos de cooperación judicial en el extranjero.