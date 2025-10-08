La Municipalidad de Godoy Cruz reveló la programación oficial de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Esta edición, la número 18 del evento, promete una variada oferta musical y cultural que atraerá a miles de asistentes durante el fin de semana largo.

Entre los artistas confirmados destacan los mexicanos Molotov, que aportarán una importante presencia internacional, junto con figuras nacionales como Cazzu, Ciro y los Persas, La Franela y Piti Fernández. En el ámbito del cuarteto, se presentarán La Konga y La Banda de Carlitos, mientras que la cumbia estará representada por Damas Gratis. Además, el trap y el género urbano estarán presentes gracias a LBC y Euge Quevedo.

Este festival, reconocido como uno de los más importantes y convocantes de la provincia de Mendoza, ofrece una combinación de estilos musicales que van desde el rock y el cuarteto hasta la cumbia y el trap, buscando atraer a públicos de distintas generaciones y gustos.

Más allá de la música, la Fiesta Provincial de la Cerveza es una celebración cultural que incluye gastronomía regional, puestos de cerveza artesanal y diversas intervenciones artísticas. También se habilitarán espacios de esparcimiento para que el público disfrute de una experiencia completa.

En ediciones anteriores, el festival contó con la participación de artistas destacados como María Becerra, Babasónicos, Las Pelotas, Kapanga, Q Lokura y Pasado Verde, consolidando su prestigio y convocatoria en la región.

Las entradas para la Fiesta de la Cerveza 2025 estarán disponibles próximamente, y se espera que la combinación de artistas y actividades culturales convierta a este evento en uno de los más esperados del año no solo en Mendoza sino en todo Cuyo.