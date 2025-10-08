Argentina vence 2-0 a Nigeria y avanza a cuartos del Mundial Sub 20.

La Selección argentina Sub 20 logró una sólida clasificación a los cuartos de final del Mundial tras vencer por 4-0 a Nigeria en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El equipo dirigido por Diego Placente dominó el encuentro desde el inicio y selló su pase a la siguiente ronda con autoridad.

El marcador se abrió al minuto de juego, cuando Alejo Sarco empujó la pelota a la red luego de una asistencia de Dylan Gorosito. Con el control del partido, la Albiceleste amplió diferencias a los 22 minutos con un tiro libre de Maher Carrizo, que sorprendió al arquero nigeriano Ebenezar Harcourt.

En el complemento, Carrizo volvió a convertir a los 52 minutos tras aprovechar una presión alta en mitad de cancha y definir ante la salida del arquero. Minutos más tarde, Mateo Silvetti, que había ingresado desde el banco, completó la goleada con un potente zurdazo al segundo palo.

Nigeria intentó reaccionar, pero se encontró con la firme actuación del arquero Santino Barbi, quien respondió en varias oportunidades para mantener el arco en cero. El conjunto africano terminó el encuentro con una sola amonestación y sin poder capitalizar sus llegadas.

Con esta victoria, Argentina se enfrentará a México el próximo sábado, nuevamente en Santiago, por un lugar en las semifinales del torneo. En la otra llave, España y Colombia buscarán el otro boleto a la siguiente instancia.