Una empresa agropecuaria de San Juan lanzó una búsqueda laboral para sumar a su equipo un ingeniero agrónomo o técnico en riego, con el objetivo de fortalecer su área de asesoramiento y ventas.

Según se informó, el puesto requiere experiencia comprobable en el sector, disponibilidad horaria y residencia en la provincia de San Juan. La convocatoria está orientada a profesionales con perfil técnico-comercial, capaces de brindar acompañamiento y soporte a productores locales.

La firma ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo en crecimiento, con foco en el desarrollo de soluciones eficientes para el manejo del riego y la optimización de los recursos hídricos.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum al correo electrónico: busquedasagrofit@gmail.com, indicando en el asunto del mensaje el puesto al que aplican.