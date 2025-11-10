Publicidad
Empresa suma ingeniero agrónomo o técnico en riego para asesoramiento

Una empresa dedicada al rubro agro busca incorporar un profesional del sector para tareas de asesoramiento técnico y comerciales. 

Hace 1 hora
La firma ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo en crecimiento. Foto: Gentileza

Una empresa agropecuaria de San Juan lanzó una búsqueda laboral para sumar a su equipo un ingeniero agrónomo o técnico en riego, con el objetivo de fortalecer su área de asesoramiento y ventas.

Según se informó, el puesto requiere experiencia comprobable en el sector, disponibilidad horaria y residencia en la provincia de San Juan. La convocatoria está orientada a profesionales con perfil técnico-comercial, capaces de brindar acompañamiento y soporte a productores locales.

La firma ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo en crecimiento, con foco en el desarrollo de soluciones eficientes para el manejo del riego y la optimización de los recursos hídricos.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum al correo electrónico: busquedasagrofit@gmail.com, indicando en el asunto del mensaje el puesto al que aplican.

