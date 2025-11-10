Provinciales > Oportunidad laboral
Empresa suma ingeniero agrónomo o técnico en riego para asesoramiento
Una empresa agropecuaria de San Juan lanzó una búsqueda laboral para sumar a su equipo un ingeniero agrónomo o técnico en riego, con el objetivo de fortalecer su área de asesoramiento y ventas.
Según se informó, el puesto requiere experiencia comprobable en el sector, disponibilidad horaria y residencia en la provincia de San Juan. La convocatoria está orientada a profesionales con perfil técnico-comercial, capaces de brindar acompañamiento y soporte a productores locales.
La firma ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo en crecimiento, con foco en el desarrollo de soluciones eficientes para el manejo del riego y la optimización de los recursos hídricos.
Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum al correo electrónico: busquedasagrofit@gmail.com, indicando en el asunto del mensaje el puesto al que aplican.