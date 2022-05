Empresarios irán a la Justicia para que prohíban pagar obras con regalías

Los cambios en la ley que permite pagar regalías mineras con obras eléctricas cosecharon una inesperada voz en contra: la Cámara de Prestadores de Servicios Energéticos y Mineros (Caprem). Esta asociación de proveedores asegura que el beneficio para las empresas explotadoras tendrá un coletazo para la provincia y para la industria en general.

Sergio Vallejo, presidente de la Caprem, adelantó a DIARIO HUARPE que harán una presentación en la Justicia pidiendo un recurso de amparo para que se frene la modificación y que luego se la declare inconstitucional. Para este grupo, lo que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 19 de mayo “no corresponde” y puede sentar un mal precedente legal. “Viola la igualdad ante la ley, porque con esta tesitura cualquiera de nosotros podemos pedir a la Legislatura que nos permita descontar obras que nos benefician”, criticó el sanjuanino.

La modificación en la ley dio lugar a que las empresas mineras puedan realizar y pagar obras eléctricas que energicen las minas y luego descontar la inversión de lo que deberían pagar de regalías. “De ninguna manera el Estado debe renunciar a las regalías”, insistió Vallejo y criticó que “justo se presentó y aprobó poco después de que aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría”. También apuntó contra la oposición, que se retiró del recinto y no votó. “Es como que dijeron que no les importa”, apuntó.

Si bien la Carpem se ve beneficiada por la inversión en infraestructura minera, creen que a largo plazo significará un coletazo para el sector. El temor de los 110 empresarios que componen la cámara es que esto reduzca el impacto positivo posterior de las regalías en lo económico y por lo tanto menos ciudadanos se vean beneficiados por estos emprendimiento. “Lo que el Gobierno no entiende es que hoy la licencia social es todo”, reflexionó.

La presentación judicial estaría lista en no más de 20 días e ingresaría a través de la justicia provincial, aunque todavía no saben exactamente en qué juzgado. La ley recibió la mayoría de votos positivos en Diputados menos de diputados giojistas y los del Bloque del Este, aunque todavía no fue promulgada.