Una mujer de 29 años fue detenida en Angaco tras ingresar a la casa de un jubilado de 72 años y causar daños en vidrios y una maceta. El hecho ocurrió en la tarde del pasado viernes 5 de septiembre, en la intersección de calles Aguilera y Nueva España. La rápida intervención de la policía evitó que la situación se agravara, y la UFI Flagrancia inició un procedimiento especial para determinar las responsabilidades de la agresora.

De acuerdo a fuentes policiales, los agentes de la Comisaría 20ª recibieron un aviso sobre una discusión entre una mujer y un hombre. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a Juan Antonio Pérez, viudo, quien denunció que su vecina, Micaela Beatriz Furque, había ingresado al cierre perimetral de su vivienda y comenzó a causar daños en la propiedad.

Publicidad

Según el relato del propietario, Furque rompió los vidrios de la ventana del comedor y una maceta de hormigón mientras arrojaba piedras contra el domicilio. La intervención policial se produjo de manera inmediata para evitar mayores daños y resguardar la seguridad del hombre.

Durante el operativo, los efectivos constataron que la agresora se encontraba en estado de agitación, lanzando objetos al domicilio y causando daños materiales. Gracias a la rápida intervención, se evitó la continuación del ataque y se aseguraron los elementos dañados para que fueran evaluados como pruebas dentro del procedimiento judicial.

Publicidad

La mujer quedó a disposición de la UFI Flagrancia, mientras que el procedimiento continuará bajo la supervisión del fiscal de turno para definir las medidas judiciales correspondientes. El operativo policial permitió proteger la integridad del adulto mayor y garantizar la intervención de la justicia en tiempo real.