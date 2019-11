En ausencia de Trump, China aprovecha a la Asean para avanzar en un TLC asiático

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

China aprovechó hoy la ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Bangkok para avanzar en un gran tratado de libre comercio asiático que abarcaría a cerca de un tercio de la economía y a la mitad de la población mundial.



El debate de la cumbre de la Asean, que concluye mañana, estaba pensado para buscar el apoyo de socios externos en materia de seguridad y economías sostenibles.



Pero la decisión de Trump de quedarse en Washington y enviar una delegación dejó un espacio protagónico indiscutible a China para afianzar su influencia económica y política en la región.



Los miembros de la Asean -Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam- comprenden un mercado regional de rápido crecimiento de casi 650 millones de habitantes.



El plato fuerte de la cita es la tercera ronda de negociaciones de líderes de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el megatratado de libre comercio que impulsa China incluiría a casi un tercio de la economía mundial, publicó la agencia de noticias EFE.



La RCEP tiene como objetivo nivelar las barreras comerciales entre los 10 miembros de la Asean y otros seis países en un bloque -China, Japón, India, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur- que abarca casi la mitad de la población mundial y excluye a Estados Unidos.



Los países del RCEP se reunirán este lunes para de avanzar en las negociaciones de este acuerdo, que China espera poder firmarlo el año próximo.



Pese a este avance diplomático de Beijing sobre la región, Trump decidió saltarse la cumbre, concentrarse en la campaña electoral y el proceso de juicio político quele inició la oposición en el Congreso, por lo que envió en su lugar a su asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien.



No bien asumió la Presidencia, Trump anuló el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, iniciativa que había negociado su antecesor Barack Obama para garantizar el protagonismo y liderazgo de Estados Unidos en Asia.



El mandatario estadounidense confirmó este giro político el año pasado, cuando faltó a la cita anual de la Asean y envió a su vicepresidente, Mike Pence.



Analistas advirtieron a medios estadounidenses que la reiterada ausencia de Trump en este tipo de foros está dejando un espacio vacío que China no dudó en ocupar.



Estados Unidos y China coincidirán mañana en el Foro de Asia Oriental, pero hasta el momento no hay ninguna reunión bilateral programada entre los representantes de Washington y el gigante asiático.



El primer ministro tailandés, Prayut Chan-ocha, cuyo país ostenta la presidencia temporaria de la Asean, afirmó hoy que "una seguridad y economía sostenibles requieren el apoyo robusto de nuestros socios".



Uno de los temas de esa agenda es justamente establecer un código de conducta con el Gobierno chino con respecto a las aguas en disputa en el Mar del Sur de China, una de las zonas donde Estados Unidos se ha enfrentado de manera más frontal a Beijing en los últimos años.



Al llegar a Bangkok, el primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que su deseo es tener listo para 2021 un "código de conducta" en el mar de China Meridional, zona donde su país mantiene disputas territoriales con otros miembros de la Asean y con Taiwán (isla de Formosa).



El “código de conducta” que se prepara por los países del bloque junto con Beijing, busca evitar una escalada en el conflicto en el mar, una de las principales rutas para el comercio marítimo y rico en recursos naturales, donde además China construyó bases militares en aguas en disputada.



Por otro lado, antes de la reunión bilateral del bloque del sudeste asiático e India, el primer ministro indio, Narendra Modi, apostó por el aumento de la conectividad y la relación comercial entre su país y la región con el fin de estimular la economía india.



Pero Modi no hizo mención al RCEP, ya que las autoridades indias temen verse desbordadas por los productos chinos.