En Banfield continúa la sangría de jugadores: ahora se fue Villagra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La sangría de jugadores del plantel de fútbol profesional de Banfield siguió hoy, con la partida a préstamo por un año del delantero Cristian Villagra a Sport Boys, de Perú.



La salida de Villagra se suma a las del delantero Julián Carranza, transferido a Internacional de Miami, de la MLS, y del volante Sergio Vittor, que rescindió contrato para pasar a Damac, de Arabia Saudita.



Por Carranza, la institución del sur del conurbano bonaerense recibió una suma cercana a los cinco millones de dólares. Por Vittor, que estaba a préstamo de Racing, como resarcimiento no abonó el cargo de cien mil dólares que debía por la cesión. Por Villagra, de 22 años, no trascendió el acuerdo.



A estos jugadores se le pueden sumar el lateral derecho Luciano Gómez, el lateral izquierdo Sebastián Dubarbier y el lateral izquierdo Claudio Bravo, integrante del seleccionado argentino Sub 23 que jugará el Preolímpico en enero próximo en Colombia.



Gómez es pretendido por Racing, que debería abonar 2.500.000 dólares libres para Banfield, aunque trascendió que un club mexicano y otro de Estados Unidos también mostraron interés por el correntino, de 23 años.



Dubarbier, que está a préstamo en Banfield con el pase en su poder, es de interés de Gabriel Milito para llevarlo a Estudiantes de La Plata, donde ya jugó en 2017; y por Bravo se supo que dos clubes de Europa lo están siguiendo y es muy probable que formalicen alguna oferta.



Otros jugadores que se irían al no ser tenidos en cuenta por el técnico Julio César Falcioni son el mediocampista Israel Damonte y el delantero Hernán Toledo, a los que les rescindirían sus contratos en caso de encontrar nuevo destino, mientras el volante ofensivo Matías Moya regresará a River Plate, dueño de su pase.



En tanto, para reemplazar a Vittor, al entrenador del "Taladro" le interesa el mediocampista Enzo Kalinski, que está a préstamo en Estudiantes de La Plata, con el que se podría formalizar un trueque por Dubarbier.