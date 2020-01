En Bolivia dictan prisión preventiva de seis meses contra un ex ministro de Evo Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Justicia boliviana dispuso hoy la detención preventiva de seis meses del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, en una causa por supuesta corrupción, lo que lo convierte en la primera figura del gobierno de Evo Morales en ser enviada a prisión.



Un juez del Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dispuso en una audiencia de medidas cautelares la detención preventiva de Romero por seis meses en el penal paceño de San Pedro, informó EFE.



Romero es acusado por delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por un caso de supuestas irregularidades en la adjudicación a un consorcio de empresas del servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros empleados para la lucha antidrogas entre 2013 y 2018.



En la audiencia el juez determinó la "probabilidad de autoría" de Romero por esos delitos, según el abogado del ex ministro, Andrés Zuñiga.



El representante letrado de Romero informó a la prensa que el juez, después de hacer el análisis de los riesgos procesales, puso en cuestión el domicilio de Romero, por lo que tomó esa determinación.



"Para el juez, el domicilio está en cuestión, solo el domicilio y libera el tema de la familia, porque Romero tiene familia, y tiene una actividad lícita", señaló Zuñiga a los medios.



Zuñiga denunció que la aprehensión del exministro "fue ilegal", por la forma que lo han conducido desde su domicilio a un centro hospitalario y luego a la fiscalía para que declare por este caso.



"No está previsto en el procedimiento penal, no está previsto en la Constitución y el juez ha fallado a favor de Romero respecto a esto, y ha emitido en la resolución que apunta una aprehensión ilegal", declaró el abogado, quien anunció que apelará la decisión.



Romero es el primer exministro de Evo Morales que es enviado a prisión, tras la renuncia en noviembre pasado del hasta entonces presidente, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.



Otros ex ministros también fueron procesados, por otros casos, dos de ellos acusados por delitos como terrorismo, que se encuentran refugiados en la Embajada de México en La Paz.