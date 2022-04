En busca de sus raíces, Cristina Kotz presentará un documental sobre la Comunidad Cacique Cochagual

Cristina Kotz Cornejo es una cineasta estadounidense de origen huarpe y estrenará a mitad de año el documental filmado en 360º “La raíz es más importante que la flor” sobre la Comunidad Cacique Cochagual, del departamento Sarmiento. Ella habló con DIARIO HUARPE sobre sus orígenes y las particularidades que tendrá el audiovisual

Hace seis años, Cristina Kotz visita la provincia para conocer a las comunidades Huarpes y sus raíces. Su abuelo, Agustín Cornejo, nació en el año 1899 en Santa Lucía y quedó huérfano a los 10 años. De esta manera, empezó a ganarse la vida como repartidor de diarios y con ese dinero pudo comprarse una guitarra.

Desde entonces, se dedicó a la música, tocaba en fiestas privadas y se destacó en el ámbito artístico. Cuando conoció a la abuela de Cristina, tomó la decisión de irse a Buenos Aires y más adelante se fue a Estados Unidos de gira con otros músicos. “Supuestamente, iba a estar seis meses y terminó yéndose por 11 años”, expresó Kotz.

En Estados Unidos, el abuelo de Kotz tuvo un importante crecimiento y logró compartir trabajos en películas con Carlos Gardel y también con otro ícono del tango, Astor Piazzolla. Recorrió varias ciudades como Nueva York, Chicago y Boston, gracias a su carrera musical. “Tengo mucho de su faceta artística y siempre me dio curiosidad sus orígenes”, dijo.

Por eso, la productora audiovisual visita a los pueblos originarios con su cámara para registrar sus viajes. Ella contó qué sintió la primera vez que tuvo contacto con la comunidad, gracias a la guía de la cacique María Zalazar.

“La primera vez que conocí a la familia de María Zalazar participé de la ceremonia y me presentaron. Fue como un momento donde se me abrieron los ojos al conocer a mis antepasados. Me sentí muy conectada a las personas y al territorio”, manifestó.

“Siempre me he sentido diferente y cuando supe desde chica que mi abuelo era indígena me llamaba la atención. La explicación no es intelectual, es un sentimiento. Mis ancestros me guían y me siento conectada a los pueblos originarios”, continuó.