Datos preocupantes son los que revelaron ante DIARIO HUARPE las coordinadoras del equipo técnico de la Oficina Judicial de Familia de la Justicia de San Juan. En poco más de cuatro meses, ya recibieron 320 causas de violencia intrafamiliar, número que es prácticamente la mitad de las 650 que se registraron en todo el 2023.

“Las causas por violencia son las que más cantidad recibimos. Hoy por hoy, es el mayor porcentaje de causas que tenemos”, afirmó Eliana García, psicóloga coordinadora del equipo técnico. Con base en las estadísticas que manejan, son un poco más del 42% de las 750 que llegaron hasta la oficina.

El resto de las causas donde el equipo tuvo que intervenir son civiles (260) y tutelares (138). Mientras que en todo el 2023 habían recibido 2.130 causas, que se dividían en 680 civiles, 800 tutelares y las 650 de violencia intrafamiliar mencionadas anteriormente. De modo que si la tendencia se mantiene, las causas por violencia intrafamiliar en los meses restantes del año que quedan seguirían en aumento.

Según el testimonio de las coordinadoras, cuando el equipo técnico recibe una denuncia o una causa, el proceso de trabajo comienza con una primera intervención en la que se analiza el expediente y se realiza una lectura detallada del mismo. Una vez que se comprende cuál es el requerimiento del juez, el caso se pasa al equipo técnico para que realicen el abordaje correspondiente. Esto puede incluir visitas domiciliarias, entrevistas y otras actividades que permitan recopilar información relevante. Posteriormente, el equipo técnico elabora un informe que se entrega al juez, quien utilizará esta información para tomar una decisión informada.

Gabriela Pérez y Laura García coordinan la oficina judicial de Familia. Imagen DIARIO HUARPE.

“El equipo técnico no realiza tratamientos ni emite diagnósticos. Su función principal es brindar asesoramiento al juez y proporcionarle elementos técnicos que le ayuden en la toma de decisiones. El objetivo es ofrecer una perspectiva especializada y aportar conocimientos teóricos para respaldar las decisiones judiciales”, declaró la coordinadora Gabriela Pérez.

Importancia de acudir a la Justicia en casos de conflicto familiar

En algunas situaciones, acudir a la Justicia es necesario cuando las partes involucradas no pueden resolver el conflicto por sí mismas. De esta manera, la Justicia se convierte en un recurso para resolver conflictos que no pueden ser resueltos de otra manera en la sociedad. Sin embargo, la psicóloga Eliana García, aseveró que no siempre es aconsejable acudir al ámbito judicial, especialmente en casos en los que las partes pueden llegar a acuerdos a través de la mediación.

Cabe destacar que en el ámbito de la Oficina Judicial de Familia, se reciben diferentes tipos de causas, como las civiles, las tutelares y las de violencia. En las causas civiles, se busca que las partes lleguen a acuerdos a través de la mediación. En las causas tutelares, se reciben denuncias de diferentes instituciones y se evalúa la situación para tomar medidas de protección si es necesario. En tanto, en las causas de violencia, que son las que más se reciben e ingresan por Cavig, se evalúa el riesgo en el que se encuentra la persona víctima.

“Advertimos que en situaciones familiares, a veces comunes, se están denunciando, porque los padres están muy impotentes ante las nuevas realidades que les presentan los hijos. Muchas adicciones, muchos intentos de suicidio, abusos sexuales, entre otras. Es decir, vienen a la Justicia para que el juez ponga un orden que ellos no pueden tener”, afirmó García.

El equipo técnico de la oficina judicial de Familia cuenta con poco más de 20 profesionales. Imagen DIARIO HUARPE.

Por su parte, la trabajadora social dijo que desde la oficina que dirigen, vienen advirtiendo que de alguna manera los padres están “un poco desdibujados” buscando en la Justicia una ley que los ordene.

“Hay que tratar de que cuando los padres no pueden bajar una ley, una orden en casa, recién acudan a la Justicia como última instancia de mediación. No es que en todas las causas de venida de familia intervenga el equipo. La intervención del equipo debe ser ajustada a realmente poder asesorar al juez. Hay un costo en el niño, donde este tiene que ser escuchado perfectamente, pero no sometido, no a cualquier costo. Los adultos tendríamos que tratar de poder velar por el bienestar del niño”, expresó Gabriela Pérez.

Finalmente, García complementó que en el mejor de los casos, sería que los padres se pongan de acuerdo y que ante una separación sean ellos los que puedan llegar a ordenar esta nueva estructuración familiar, reestructuración familiar, es decir cuando se habla de una causa tutelar.

Composición del equipo técnico

El equipo técnico de la Oficina Judicial de Familia está formado por 12 psicólogas, siete trabajadoras sociales y cuatro psicopedagogas. Este equipo se encarga de trabajar en casos relacionados con la familia. Además, también cuentan con un equipo técnico móvil que se encarga de trabajar en las causas de familia en los fueros de paz y los juzgados de paz. Este equipo móvil está compuesto por dos psicólogos, una psicóloga, un psicopedagogo y un sociólogo.