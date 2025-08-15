Terminó la espera, la asamblea del Club Sportivo Desamparados se realizará este viernes 15 de agosto, en las instalaciones del club, donde los socios, con cuota al día, elegirán al nuevo presidente. La jornada electoral, convocada oficialmente por la comisión directiva, se dará entre dos listas: "Todos por Desamparados", liderada por Nélson López, y "Más Verde", encabezada por Martín Sassul.

El comunicado oficial del club, emitido este jueves, informó que la Junta Fiscalizadora revisó y adecuó las listas, dejando ambas habilitadas para la contienda electoral. La asamblea comenzará a las 20 en la primera citación y a las 21 horas en la segunda, con un orden del día que incluirá la lectura del acta anterior, la aprobación de la memoria, inventario y balance, y la posterior elección y renovación de autoridades.

Publicidad

La lista "Todos por Desamparados" propondrá a Nélson López como presidente y a Germán Chovez como vicepresidente. López, conocido por su trayectoria en la función pública y su experiencia en el fútbol local, centró su mensaje en la unidad y la transparencia. Además, en la conferencia de prensa, expresó que su principal objetivo será el ordenamiento interno del club, un proceso que proyectará en un plazo de dos a tres meses.

Por su parte, la lista "Más Verde" será encabezada por el psicólogo Martín Sassul, de 35 años, y por Raúl Sánchez como vicepresidente. La propuesta cuenta con el apoyo de ídolos de la institución, como Lucas Ceballos, Manuel Guirado y Silvio Prieto. El candidato, quien renunció a su cargo como director en el SEM (Estacionamiento Medido) de Capital para dedicarse de lleno al club si resulta ganador, optó por una postura cautelosa. Sassul evitó hacer promesas concretas sobre la situación financiera, dado que aún desconoce la deuda exacta de la entidad. No obstante, se comprometió a abordar de inmediato una de las cuestiones más urgentes: el pago de los sueldos a los jugadores. En su mensaje, el candidato destacó que ya mantuvo un diálogo con el plantel, a quienes felicitó por su compromiso con el club.

Publicidad

Con este acto eleccionario, el Club Sportivo Desamparados busca dar un paso crucial hacia la estabilidad. La asamblea de socios definirá el rumbo de la institución, que anhela dejar atrás las incertidumbres para consolidarse tanto en lo deportivo como en lo institucional. La expectativa entre los hinchas del Víbora es alta, y todos esperan un resultado que marque el inicio de una nueva etapa para la histórica entidad.