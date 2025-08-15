El oficialismo provincial comenzó a dar señales concretas de cómo se delinearán las candidaturas para la próxima contienda electoral. El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, anticipó que la definición no será producto exclusivo de negociaciones políticas, sino que estará respaldada por una encuesta cuyos resultados se presentarán el viernes y que será determinante en la decisión final.

“El gobernador está dialogando con todos los presidentes de los partidos que integran el frente y estamos trabajando. En su debido momento se va a dar a conocer los candidatos que integrarán la lista”, expresó Martín durante una rueda de prensa posterior a la sesión legislativa.

El vicegobernador explicó que en estos días se han barajado distintos nombres, incluyendo a referentes partidarios, intendentes y dirigentes cercanos al proyecto provincial. Sin embargo, la conducción política decidió que la manera más objetiva de tomar una decisión será mediante un relevamiento de opinión pública.

“Se hablan muchas cosas, se habla de otros nombres también. Lo que se ha decidido es hacer una encuesta de quienes serían las personas que mejor representen a nuestro frente, eso va a estar para el día viernes y en base a eso y otras consideraciones se tomará la decisión final sobre el fin de semana”, sostuvo.

Con este mecanismo, la conducción del frente Por San Juan busca reducir tensiones internas y evitar que la puja entre los distintos sectores derive en fracturas. “Estamos ahí conversando. Veamos qué resuelven los referentes, lo que dice la encuesta”, señaló el vicegobernador, quien insistió en que la definición será un proceso consensuado pero guiado por datos.

Consultado sobre su posible postulación, Martín no descartó asumir un nuevo desafío, aunque aclaró que no es su prioridad: “Yo estoy muy bien donde estoy, pero también pertenezco a un partido político y me debo a un proyecto, y donde mi proyecto me lo pida, voy a estar”.

El funcionario también dejó en claro que el oficialismo mantendrá una postura autónoma respecto de las líneas nacionales: “Nosotros tenemos algo muy en claro, que no vamos a seguir un lineamiento nacional”, subrayó.