El Gobierno nacional confirmó este miércoles un incremento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional, que comenzará a aplicarse en septiembre de 2025. La medida se conoció horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de julio fue justamente del 1,9%, índice que sirve de referencia para el reajuste.

El ajuste llega en medio de la tensión por el veto presidencial a la suba para jubilados que había aprobado el Congreso días atrás, y en un contexto de movilizaciones de este sector en reclamo por mejoras en sus ingresos.

Jubilados

Jubilación mínima: $320.220,69

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11

Pensión No Contributiva: $224.123,50

A estos valores se suma el bono previsional de $70.000, vigente desde marzo de 2024 para quienes perciban menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese tope, el adicional se paga de forma proporcional.

Con el bono incluido, los haberes quedarán en:

Jubilación mínima: $390.220,69

PUAM: $326.150,11

Pensión No Contributiva: $294.123,50

El incremento forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la evolución de los precios para resguardar el poder de compra de los jubilados y pensionados.

