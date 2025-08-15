La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció el regreso de la Feria Educativa Itinerante. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la oferta académica y los servicios de la institución educativa a las comunidades de los departamentos, facilitando el acceso a la información sobre más de 60 carreras.

Las visitas comenzarán el próximo 21 de agosto en Valle Fértil, donde la feria se presentará en la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino y en el Colegio Superior Nº1 Fuerza Aérea Argentina.

La delegación continuará su recorrido el 28 de agosto en Calingasta, con puntos de encuentro en el Centro Cultural Barreal, el Salón Cultural de Tamberías y el Centro Integrador Comunitario de Villa Calingasta.

En septiembre, la feria se trasladará a Jáchal el día 4, con actividades en la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano, la EPET Nº1 y el Salón de Turismo Municipal.

Finalmente, el 10 de septiembre, la Feria Educativa estará en Iglesia, visitando el Bachillerato Columna Cabot y la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra. Las visitas se realizarán en horarios matutinos y vespertinos, a convenir con cada institución.