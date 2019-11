En dos municipios buscan que las transiciones sean obligatorias

Para evitar problemas políticos y contar así con toda la información necesaria de cara al inicio de gestión, dos intendentes electos anticiparon que, entre las primeras ordenanzas que enviarán al Concejo Deliberante, estará la reglamentación del traspaso de mando. Básicamente buscarán que sean obligatorias para el jefe comunal saliente. Esto en medio de un sinfín de transiciones que se dan a nivel país, como por ejemplo entre Macri y Fernández, Michetti y Cristina o Vidal y Kicillof en provincia de Buenos Aires.

Además apuntó que “la transición debe darse en el marco institucional democrático”. También dijo que esa ordenanza prohibirá al intendente saliente legislar acciones que deberán ser puestas en marcha por su sucesor.

Por su parte, Romina Rosas, intendente electa de Caucete, añadió al respecto que “en mi departamento este proceso debería haber iniciado hace seis meses y todavía no pasa nada. Me urge una reunión con el intendente para conocer de primera mano la situación del departamento”. Para cerrar sentenció “ya no quiero polemizar más con Gil, él sabe muy bien que debe ponerse a disposición de la transición”.