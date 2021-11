En el PAMI local descartan una reducción en la entrega de medicamentos tras el congelamiento

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es el principal comprador de medicamentos en el país. Esto lo hacen para cubrir la demanda de sus afiliados, principalmente adultos mayores. En medio de un congelamiento de precios propuesto por el Gobierno nacional, desde el organismo local descartaron una posible reducción en la entrega de los mismos o un reajuste en los valores antes de realizar este procedimiento que culminaría, en principio, el 7 de enero.

El titular de la repartición en San Juan, Marzio Meglioli, aclaró a DIARIO HUARPE que no recibieron nuevos lineamientos desde la cartera que conduce Luana Volnovich a nivel nacional. Dijo que la idea es continuar como están trabajando.

El funcionario detalló que al comienzo de la pandemia conformaron un gran vademécum en donde congelaron 170 principios activos. Esto sirvió para mantener la prestación a afiliados con un 100% de gratuidad en al menos 3.500 medicamentos. Esto se sumó en pleno 2020 y estuvo orientado a mitigar los efectos del Covid-19, de acuerdo a lo que relató Meglioli.

Por su parte, en el año 2018 también se estableció un mecanismo para que esos medicamentos que estaban contemplados en la antigua providencia tuvieran una actualización por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que da a conocer mensualmente el Indec. El reajuste era cercano al 0.82% del porcentaje total de la inflación.

Desde la repartición local destacaron que actualmente no tienen una deuda con las farmacias, como ocurrió en algún otro tiempo no tan lejano. También aclararon que ya no es necesaria que el particular acuda con la providencia a adquirir los remedios, sino que el afiliado solamente concurre con una receta médica. Si bien algunos medicamentos tienen una bonificación total hay otros que son vendidos con un 35% a 50% de descuento.

El congelamiento en el país es una política propuesta para frenar el impacto en el bolsillo. Sin embargo, el titular de la Asociación Propietarios de Farmacias en San Juan, Carlos Otto, contó que no tendrá gran impacto en la población.

El referente opinó que antes tendrían que haber actualizado los valores. Al mismo tiempo apuntó al Estado nacional y pidió que baje los impuestos y subsidie al transporte para que los costos en la producción sean más baratos y por ende impacte menos en el producto final.

Cifra

200% es lo que aumentaron los medicamentos en el último tiempo.

Dato

La medida propuesta por Alberto Fernández se extenderá hasta el próximo 7 de enero.