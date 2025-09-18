San Martín se posiciona a la vanguardia tecnológica al anunciar la implementación de un moderno sistema de reconocimiento facial (Face ID) para el acceso de los hinchas a su estadio, el Hilario Sánchez. Esta innovadora medida se estrenará oficialmente mañana, cuando reciba a Vélez Sarsfield por la novena jornada del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

La institución comunicó, a través de sus redes sociales, que los molinetes de las plateas oeste y este serán los primeros en contar con esta tecnología. Inicialmente, el acceso mediante Face ID estará disponible exclusivamente para los socios plenos y protectores que hayan abonado su lugar en dichas tribunas y, fundamentalmente, que hayan completado el proceso de verificación facial previamente desde la aplicación oficial del club. Este sistema permitirá el ingreso de la persona luego de un registro y escaneo de su rostro, agilizando el control y la seguridad.

Es importante destacar que la implementación de esta tecnología será de manera gradual. Por ello, aquellos socios que aún no hayan realizado el trámite de verificación facial en la aplicación oficial podrán seguir ingresando al estadio utilizando su código QR habitual. Esta flexibilidad busca asegurar una transición suave y adaptada para todos los hinchas mientras el sistema se consolida.