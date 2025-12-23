En vísperas de las celebraciones navideñas, el presidente Javier Milei autorizó a los miembros de su gabinete a gozar de días de descanso remunerado durante las próximas semanas, al tiempo que aprobó aumentos salariales para algunos cargos del Ejecutivo nacional. La medida se conoció a través de decretos publicados en el Boletín Oficial.

La decisión presidencial generó reacciones en distintos sectores, ya que se da en un contexto de discusión pública sobre la gestión del gasto público y las prioridades económicas del Gobierno. Los aumentos salariales otorgados abarcan a ciertos puestos jerárquicos dentro del gabinete, y las vacaciones autorizadas apuntan a ordenar los recesos habituales de fin de año.

Autoridades del Gobierno argumentaron que los incrementos forman parte de ajustes preestablecidos en la estructura salarial del sector público y que las vacaciones responden al calendario administrativo de cierre de año, sin representar un privilegio excepcional. Señalaron que la medida busca ordenar la administración durante las festividades y no implica un impacto significativo en las cuentas públicas.

Sin embargo, sectores opositores y gremios estatales cuestionaron el momento elegido para conceder aumentos y permisos de descanso, argumentando que existe una fuerte expectativa social sobre políticas de alivio económico para sectores más amplios de la población. Además, plantearon debates sobre la equidad y el ejemplo institucional que representa el decreto presidencial.

La medida se implementa en medio de tensiones previas entre el Ejecutivo y diversos actores sociales por la situación económica general, lo que llevó a que el anuncio fuera objeto de análisis político y mediático durante el día de ayer y las primeras horas de hoy.