El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció que las negociaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, para destrabar el conflicto por los fondos de coparticipación no están siendo sencillas y no descartó que la Ciudad vuelva a recurrir a la Corte Suprema de Justicia si no se llega a una solución satisfactoria en los próximos días.

Macri explicó que la disputa se centra en las transferencias correspondientes al 1,55 % de los recursos de coparticipación federal, cuya demora por parte de la Nación generó una acumulación de deuda estimada en 370 mil millones de pesos, según el Ejecutivo porteño. El acuerdo original firmado en septiembre de 2024 entre la Ciudad y la Nación establecía mecanismos de envío diario y semanal de fondos que, a juicio de la administración porteña, no se han cumplido plenamente.

En ese contexto, el jefe porteño señaló que la discusión “puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimento del acuerdo”, dado que la cuestión ya forma parte de un expediente judicial en trámite ante el máximo tribunal. Esta advertencia abre la posibilidad de que la Capital vuelva a plantear la controversia en la Corte si fracasan los intentos de arreglo directo con el Poder Ejecutivo nacional.

Macri también destacó la voluntad de encontrar un equilibrio entre “los derechos de la Ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que enfrenta el Gobierno nacional”, subrayando que las conversaciones buscan una salida que contemple ambas perspectivas.

La disputa ocurre en un marco político en el que el tratamiento del Presupuesto 2026 incluyó, aunque con resistencia, la perspectiva de asegurar parte de los recursos reclamada por la Ciudad. Sin embargo, la ausencia de un capítulo que garantice explícitamente el pago de los montos adeudados y las barreras legislativas en el Senado mantienen abierta la posibilidad de que la controversia vuelva a llegar al máximo tribunal.