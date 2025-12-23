El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como directora del Banco de la Nación Argentina (BNA), tras la renuncia de Rodolfo Carvajal. La exdiputada asumió el cargo el 11 de diciembre, completando el mandato vigente del directorio de la entidad hasta el 1° de enero de 2028.

En ese marco, desde la misma entidad confirmaron que el sueldo que percibirá Píparo como directora rondará los $2.800.000 mensuales, una cifra que, si bien es elevada en términos absolutos, está por debajo de lo que cobra el presidente del Banco Nación y respetando los topes salariales fijados para funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

La remuneración de los directivos del BNA está “topeada”, de acuerdo con los límites para funcionarios nacionales, lo que implica que el salario de Píparo será apenas inferior al del propio presidente del banco, que el último registro oficial ubicó en torno a los $2.9 millones netos mensuales.

En comparación con otros indicadores laborales, el monto salarial de la directora equivale a cerca de nueve salarios mínimos y supera ampliamente el ingreso promedio de trabajadores formales e informales registrados, según datos oficiales recientes.

El nombramiento de Píparo se formalizó por Decreto 907/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dentro de una serie de cambios en la conducción del Banco Nación que también incluyó la designación de Darío Wasserman como presidente de la entidad.