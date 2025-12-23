Una adolescente de 16 años fue baleada por la espalda y perdió la movilidad en las piernas tras un ataque ocurrido en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. El hecho se produjo en medio de una pelea entre familias y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Todo ocurrió la noche del lunes 15 de diciembre, minutos antes de las 23, cuando la víctima se acercó a un kiosco ubicado en la esquina de Concejal Pedro Gómez y Colegiales, a media cuadra de su vivienda. La joven aguardaba su turno para comprar cuando un hombre que circulaba en moto pasó por la esquina y efectuó varios disparos hacia el comercio.

Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la adolescente, quien cayó al suelo casi sin poder moverse. En el video de seguridad se observa el momento en que la chica se desploma sobre la vereda, mientras otro cliente se retira rápidamente del lugar en su vehículo.

A los pocos segundos, familiares de la menor llegaron al lugar, la asistieron y la trasladaron de urgencia en auto hasta el hospital Teresa Germani. Allí, los médicos constataron una herida de bala en la espalda baja, del lado derecho. La adolescente se encontraba lúcida, pero ya no presentaba sensibilidad en las piernas. Según el parte médico, el disparo afectó la médula espinal y las vértebras.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, la investigación inicial indica que el ataque estaría vinculado a un conflicto previo entre el presunto agresor y uno de los hermanos de la víctima. La familia de la menor señaló como principal sospechoso a Iván Díaz.

La causa es instruida por el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 Descentralizada de Laferrere. Tras una serie de allanamientos, el acusado se presentó días después en una comisaría y quedó detenido.

La violencia continuó luego del hecho, cuando familiares de la adolescente se dirigieron a la vivienda de Díaz y protagonizaron disturbios. Durante ese episodio, la madre del sospechoso recibió un disparo en el rostro y resultó herida.

Díaz se negó a declarar durante la indagatoria y actualmente permanece bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica. La causa fue caratulada inicialmente como lesiones, aunque la calificación podría modificarse por la gravedad de las heridas y el estado de la víctima.