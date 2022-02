En invierno no habrá agua para riego y el impacto llegará directo a las verdulerías

La sequía histórica que vive San Juan no dará tregua en invierno y los más afectados serán los chacareros chicos, aquellos que producen el grueso de las verduras que van a la mesa. La situación actual hará que durante junio y julio sea imposible derramar agua en los canales y los productores temporarios que no tengan una perforación de agua subterránea no tendrán cómo regar.

Este escenario se desprende del último informe que dio Hidráulica a los regantes sanjuaninos, en una reunión este martes en la mañana. Desde la dirección hicieron una simulación y los números no dejan dudas: a menos que haya un cambio improbable en los próximos meses, para el invierno los diques no tendrán casi agua disponible y el riego en los meses más fríos es el que deberá sacrificarse.

Hoy en día en la provincia quedan 195,01 hectómetros cúbicos de los 1.300 que podrían guardar todos los diques. De estos la mayoría están en Punta Negra, Caracoles está casi vacío y Ullum tiene el nivel mínimo que recomiendan los especialistas para que no afecte a las zonas vecinas. Al sistema están entrando menos metros cúbicos de agua de los que se retiran, que son poco más de 36,5. En enero por ejemplo hubo lluvias que mejoraron un 118% lo que esperaban, ya que el pronóstico era de 11m3/s y llegaron 27,5m3/s en promedio.

Cuando termine febrero, que empezó con lluvias y podría tener un valor mejor que el esperado, el río baja aún más su cauda y lo que haya quedado guardado será con lo que contará la provincia. Pero mientras tanto, el seguirá el riego y el proceso de desembalse, en el que se retira más agua de la que entra al río.

El límite que pusieron las autoridades está en que Punta Negra pueda seguir funcionando todo el tiempo posible sin tener que mandar agua por el lecho del río, ya que esta forma de operar hace que se pierda mucha más agua. Esto, aseguró Oscar Coria director de la repartición, es algo que ya han acordado con los productores que “han entendido la necesidad de que sea así”.

Estos números son los que obligarán a que durante el invierno la restricción de riego sea mucho más dura que la que viven ahora los productores. Si siguen el calendario preliminar que publicó Hidráulica, desde marzo los cortes serán cada vez más largos, el primero de 12 días en este mes, en abril apenas se regarán diez días, en mayo siete y luego, hasta el primero de agosto, no habrá agua en los canales.

Esos dos meses de corta y las restricciones en los otros momentos fríos harán que solo aquellos que puedan tener riego por agua subterránea puedan trabajar. Y no todos los productores agrícolas tienen actualmente un pozo, muchos lo tienen fuera de servicio. Para el resto, la recomendación de Hidráulica fue clara: no sembrar porque no hay garantías de que puedan sacar adelante la producción.

Los chacareros tienen como ventaja que pueden no iniciar la producción, en cambio aquellos que tienen parrales, frutales u olivos se arriesgan a perder plantas que luego tardan años en volver a dar fruto. Pero a su vez, todo un sector de la economía de San Juan quedará frenado por falta de agua.

En invierno los cultivos más representativos son el ajo y la cebolla, que en el sur de la provincia que generan mano de obra y también son el ingreso principal de muchos productores. Pero entre estos también están los que se dedican al cultivo intensivo y están más tecnificados y tienen más posibilidades de abastecerse de riego. Pocito y Médano de Oro son las zonas que cuentan con más pozos y en cambio departamentos como25 de Mayo, Caucete y otros alejados serán los más afectados.

Diferente es el caso de aquellos productores que tienen una o dos hectáreas y sacan variedad de verduras y hortalizas. En ese tiempo muchos están haciendo semillas para zanahoria y cebolla, también crece la producción de brócoli, coliflor, repollo y algunas verduras de hoja típicas del invierno. Todos estos productos están destinados al mercado interno sanjuanino y serán más difíciles de encontrar, por lo que no descartan un aumento de precio que irá afectará bolsillos y calidad alimentaria de San Juan.

Ante esta perspectiva, DIARIO HUARPE consultó con Martín Gómez, el Secretario de Agricultura de la Provincia si ya se están anticipando herramientas para lo que se viene. “Se va a trabajar con cada sector para saber qué tan afectados se ven y qué posibilidad hay de trabajar”, anticipó el funcionario, aunque todavía deben esperar para ver si los pronósticos se cumplen. El fondo para contingencias climáticas no está descartado y además el ministerio de Producción confirmó que habrá ayuda para que productores paguen la energía de la extracción de agua.

Mientras tanto, para el año 2023, si no hay una nevada de grandes condiciones, la situación será muy parecida a lo que vive hasta ahora la provincia de San Juan. Para el actual periodo, el pronóstico hídrico era que iban a llegar 450hm3, aun con los mejores derrames que se dieron recientemente la provincia estará lejos de los 700 a 900hm3 que necesita.

Los cambios que quedan por aplicar están en la distribución y justamente el riego de invierno es uno de los mayores problemas, porque para enviar a agua a los chacareros, que ocupan un porcentaje menor de terreno, es necesario sacar de los diques la misma cantidad de agua que en verano. Pero todos estos planes son obras grandes para las cuales falta mucho. "Las posibles soluciones a largo plazo están todavía en análisis y de ahí será necesario hacer los proyectos, la ingeniería y construir. Esta temporada contamos con la regulación y las aguas subterráneas únicamente, porque el resto de los cambios se harán necesitarán más tiempo", explicó Coria.