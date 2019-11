En Jáchal piden que se ajusten los precios para la Fiesta de la Tradición

Si bien, a unos días de que comience la gran fiesta del norte sanjuanino, todavía no se conocen cuáles serán los precios de los servicios y ofertas alimenticias dentro del anfiteatro (ejemplo: comidas, bebidas, alquiler de mesas, sillas, estacionamiento, entre otros), se calcula que por noche el jachallero tendrá que contar con 1.000 pesos promedio, por persona.

“Olvidate", dijo a DIARIO HUARPE Rosana, una jachallera que en su familia son un total de cinco "Me parece que este año nosotros a la fiesta de la tradición la vemos por TV”. Y luego agregó: “Espero que revean la posibilidad de abaratar costos, porque si no para nosotros que somos del pueblo, contradictoriamente, la Fiesta se aleja”.

Hace unos días, desde el municipio, informaron que las noches del 15 y 16 de noviembre tienen un valor de $300 cada una: pero si se paga el combo la entrada para los dos días se reduce a $500. Y desde ahí, la base de los cálculos. Porque después hay que contemplar el traslado al anfiteatro, el estacionamiento, la bebida, la comida, el mesón, las sillas y el antojo de los niños y/o adultos. Es decir, por más gasolero que se haga el cálculo, por persona se estima un gasto de mil pesos por noche.

“En los tiempos que vivimos, gastar semejante cantidad de dinero para 5 o 6 horas de fiesta, me parece que no se justifica”, dijo otro jachallero. “Yo creo que deberían rever los números, porque la fiesta no va a ser como en años anteriores”.