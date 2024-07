Finalizó el mes de junio con una gran cantidad de denuncias en la Dirección de Defensa al Consumidor. La cifra asciende a 263 y en primer lugar se encuentran los bancos. Fabiana Carrizo, la directora de la repartición indicó que también se sumaron más reclamos formales de padres de estudiantes estafados en relación con sus camperas de egresados.

El top lo lideran los bancos, específicamente con los seguros no deseados que a través de cajeros automáticos o llamados telefónicos se implementan sin el consentimiento de los usuarios. La funcionaria en diálogo con DIARIO HUARPE aclaró que “ante esto, nosotros actuamos de manera inmediata" y luego enfatizó "lo que está sorprendiendo es la cantidad”.

El ranking lo completan las concesionarias de autos, las empresas de telefonía celular, de cable y también se sumaron denuncias contra un negocio de confección de camperas. En este último punto, Carrizo hizo un paréntesis y explicó cómo continúa la situación de Lourdes Indumentaria, empresa que posee su taller en Santa Lucía y que tiene un historial de denuncias bastante complejo.

“Se sumaron más denuncias. Hubo una mediación donde llegaron los denunciantes, pero no se ha presentado el proveedor. Ahora hay que esperar que la Justicia determine los pasos a seguir” explicó Carrizo, quién también aclaró que a las denuncias de 25 de Mayo se sumaron otras de los departamentos Jáchal, Ullum, Zonda y Rawson.

“Nosotros tenemos dos sectores muy vulnerables que son nuestros jóvenes y el adulto mayor. En este caso estamos saliendo a las escuelas con el equipo de abogados a explicarles que deben mirar los contratos. También hemos visto contratos abusivos en relación a la fiesta de egresados que te dicen en tal lugar vamos a hacer tu fiesta, pero no figura el salón, no figura si tenés la bebida libre o no, ni la cantidad de mozos y hay que mirar todo eso antes de firmar un contrato.

A estos dos grupos vulnerables se los capacita y aconseja a través de charlas, en colegios a los jóvenes y, en los Centros de Jubilados a los adultos mayores.

La denuncia contra Lourdes Indumentaria

La primera denuncia se realizó en el mes de noviembre de 2023. Las madres de los chicos estafados se reunieron en Defensa del Consumidor para iniciar los trámites legales contra la empresa Lourdes Indumentaria. Las mujeres expusieron que no les entregaron las camperas que ya habían abonado con seña o, en algunos casos, con el total del costo y al poco tiempo se sumaron más escuelas, superando las 20 instituciones educativas afectadas.

En mayo de 2024 se realizó la clausura del local al registrar una nueva denuncia y se dio intervención a la UFI de Delitos Especiales.