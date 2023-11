Lourdes Indumentaria realizó su descargo con DIARIO HUARPE después de que madres de unas 15 escuelas denunciaran que la empresa de uniformes las había estafado con las camperas de egresados. Según la empresa, se están encargando de realizar las devoluciones y reembolsos correspondientes en cada caso particular. Para ello aportó como comprobantes algunas de las boletas de pago electrónica y otras capturas.

Luis Blanes explicó a DIARIO HUARPE que tanto su salud como la de su familia vienen desmejorando a raíz de la enfermedad diabetes. Por lo que este año no cumplieron con todos los encargos.

Respecto a la abogada que había puesto como mediadora dijo: “Con el tema de la abogada pasó lo siguiente, se le devolvió la plata a la escuela Blas Pareras y a la escuela Julia de León. Le dijimos que fueran a firmar a las madres un acta para evitar este problema de la escrache. Ninguna mamá quiso ir a firmar nada. La escuela de Suárez también le pedimos por favor que a la que se le devolvieron las prendas y el dinero, que fueran a firmar y no quisieron ir. Y es más, no quisieron ir porque decían que era mucho el gasto que tenían que proceder ellas hasta llegar a tal lugar", explicó el empresario.

La actualidad de la empresa

"Nosotros seguimos trabajando, seguimos teniendo nuestros clientes. No le sacamos el cuerpo a esto. Con la escuela Bavio pasó que fuimos a hacer el trato con ellos en mayo. Me pasaron el diseño, porque había que hacerlo junto con las de tecnología, recién en junio. Prácticamente, pasaron al diseño dos meses después, y querían que siguiese manteniendo el precio y en esto, todos los meses sube", explicó Blanes.

"El problema de salud lo tuvimos el año pasado y nos atrasamos con algunas escuelas, pero nos atrasamos 30 días. Este año está muy complicado. Yo mañana tengo que ir al médico a las 18 horas a ver si quizás me tengan que apuntar un dedo porque ya es mucha la infección que tengo", se justificó.

Denuncia de amenazas

Blanes denunció amenazas en su domicilio. Contó que tienen el negocio en su domicilio y el taller en Santa Lucía. "Tenemos repartidas las máquinas. Vos no te podés imaginar los problemas que han venido a hacer acá. Han querido voltear las rejas, romper el banner", denunció el empresario. "Siempre está mi hijo que tiene 16 años. Lo han amenazado. No, vos no te podés imaginar. Pero te vuelvo a repetir, ha sido este año. Años atrás, nunca hemos tenido problemas, hemos trabajado", cerró.

El caso llegó a defensa al consumidor

En la mañana del martes 7 de noviembre, las madres se reunieron en Defensa del Consumidor para iniciar la denuncia legal. Las madres expusieron el caso al secretario Daniel Pérez y comenzaron a reunir la documentación para hacer el reclamo.

Después de que DIARIO HUARPE expusiera la situación, se sumaron más escuelas superando las 20 instituciones educativas.