En los meses de cuarentena estricta bajaron las denuncias por violencia de género: “El aislamiento hizo que no pidan ayuda”

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conoció que las denuncias por violencia de género aumentaron durante este año en comparación con el 2019. No obstante, en los meses de cuarentena estricta por el coronavirus hubo una notoria baja de estos números debido a que las mujeres denunciaron menos.

Durante abril San Juan estuvo la mayor parte en Fase 1, además de 15 días entre y agosto y septiembre, fecha en la que comenzó el brote en Caucete y la provincia volvió a la cuarentena más estricta.

“Hubo mujeres que realmente no pudieron salir por el control que ejercen las parejas. Si han estado conviviendo, lo más probable que no hayan podido salir y ni siquiera llamar por teléfono. El aislamiento ha hecho que no denuncien, que no pidan ayuda, que hayan estado controladas”, dijo a DIARIO HUARPE la directora de la Mujer, Adriana Ginestar.