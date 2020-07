En Rawson los municipales suspendieron el paro y estalló un conflicto interno en el municipio

Tal como lo publicó DIARIO HUARPE este viernes un nutrido grupo de empleados municipales afiliados al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se movilizó desde el Obrador hasta las puertas de la Municipalidad de Rawson en el marco de las medidas de fuerzas que vienen realizando desde el miércoles de esta semana.

El objetivo que tenían era que alguien del municipio los recibiera. En ese sentido, fue el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvado, quien los atendió y acordó con los delegados del sindicato abrir las paritarias para ocuparse del reclamo que hacía el sector: crear el organigrama funcional y confeccionar el decreto de designación de funciones.

Juan Carlos Salvado, presidente del Concejo Deliberante de Rawson.

Ante esta respuesta oficial los manifestantes decidieron suspender el paro hasta el lunes pasadas las 17, día y hora que se consensuó para la reunión de la paritaria.

Tras ello, la protesta en las puertas del municipio se desarmó sobre las 14; no obstante, puertas adentro una bomba estalló. Es que el presidente del Concejo tomó una decisión sin consultar al Ejecutivo, que es la otra parte del todo que representa al municipio en las paritarias.

A la hora de consultar al intendente Rubén García sobre el tema dijo:

Rubén García, intendente de Rawson.

El jefe comunal explicó que de ninguna manera el Legislativo puede tomar una medida de estas características sin consultarle al Ejecutivo. Porque además hay un llamado de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia a una conciliación obligatoria.

"No solo está incumpliendo con cuestiones legales, sino que también no está reconociendo el llamado de la subsecretaría de Trabajo. Además por nota me invita a participar, autoproclamándose como presidente de la paritaria, figura que en estos espacios de acuerdo no existe”, dijo García.