El día después del debate presidencial de ayer domingo 12 de noviembre por la noche, entre Sergio Massa y Javier Milei, DIARIO HUARPE le consultó a los sanjuaninos si lo expuesto por cada uno de los candidatos había logrado modificar su voto para el balotaje del próximo 19 de noviembre. La mayoría de los consultados aseguró que tienen su candidato definido y su voto no cambió.

De todos los entrevistados, la tendencia de voto quedó ampliamente dividida entre la gente joven y los mayores y habiendo o no visto el debate presidencial, el sufragio para el próximo domingo se repartió en Javier Milei para el primer grupo etario y Sergio Massa para el segundo, y el voto no se modificó frente a lo expuesto el domingo por la noche.

Sin embargo una porción menor de los consultados, aseguró que la exposición de ideas de cada uno de los candidatos a presidente, los puso en duda y van a tomarse el tiempo de análisis para elegir su voto. O en el caso de aquellos que en la primera vuelta no votaron por ninguno de los dos, destacaron que será muy difícil tomar una decisión, ya que no comparten sus políticas. Otros respondieron que no votarán por ninguno de los dos y afirmaron que su voto será en blanco o nulo.