En San Juan no permitirán el Uber y habrá multas de hasta $25 mil

En los últimos días una publicación de Uber en las redes sociales convocando a choferes sanjuaninos encendió la luz de alarma y caldeó por demás el ánimo entre los taxistas. Tras esto, DIARIO HUARPE, consultó al director de Tránsito y Transporte, Luis González, para saber qué hará el gobierno con el potencial desembarco de este sistema de traslado de pasajeros y fue tajante al decir que “es ilegal y no lo vamos a reglamentar”. Además anticipó que las multas irán de $6 mil a $25 mil para todos aquellos que se vuelquen a este método de viajes.

Uber recluta, a través de Facebook, a todos aquellos sanjuaninos que deseen ser conductores de su aplicación. Para formar parte de la exitosa plataforma, los requisitos son mínimos, ya debes ser mayor de edad, con o sin auto y contar con licencia profesional o común. Además, para que la convocatoria sea más exitosa, garantizan una ganancia diaria de $2.000.

Desde el gobierno provincial salieron de inmediato a hablar del tema y fue el director de Tránsito y Transporte quien dijo que “Uber es un transporte ilegal que no vamos a reglamentar. El llamado por las redes es irresponsable. Les da lo mismo que sea un conductor con carnet profesional o no y eso no puede ser. Para manejar un vehículo tenés que cumplir ciertas condiciones como pasar la RTO dos veces al año y por supuesto contar con licencia profesional”.

En el mismo sentido añadió que “un siniestro en un Uber no lo cubre nadie. Nosotros no sólo no lo vamos a permitir, sino que lo vamos a combatir. No le daremos lugar y lo controlaremos como hacemos con los autos ilegales”.

En cuanto a los controles expicó que “auto que veamos transportando pasajeros de forma ilegal será infraccionado. Le quitaremos la licencia de conducir y de inmediato informaremos a Emicar. También puede existir la radiación del vehículo”.

Si un potencial Uber es interceptado por los inspectores de Tránsito y Transporte el valor de la multa, pagándola dentro de los 5 días hábiles a la infracción, será de $6 mil. Si además de los inspectores está la policía y existe la radiación del vehículo la multa será de $25 mil. En ambos casos el valor puede aumentar si no es abonado en el plazo antes mencionado.

“Uber es para ciudades que tienen más de un millón de habitantes. En San Juan no lo vamos a permitir”, cerró González.

Mendoza cuenta con Uber

Desde octubre del año pasado en la vecina provincia funciona Uber con la venia del gobierno provincial. Desde entonces, los problemas con los taxistas son constantes. Incluso ayer y en consonancia con una manifestación nacional convocada por la Federación Nacional de Peones de Taxis de la Argentina pararon todos estos vehículos. Medida que también se hizo sentir en San Juan (foto).