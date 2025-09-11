Carlos Munisaga no dejó lugar a dudas. En la sede de la Junta del Partido Justicialista de Rawson, el intendente y líder político del departamento se pronunció de manera categórica a favor de los candidatos a diputados nacionales del frente Fuerza San Juan. Con este acto, no solo puso fin a cualquier especulación sobre su respaldo a la lista, sino que también le mostró a Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo que el trabajo de cara a las próximas elecciones legislativas ya está en marcha en uno de los departamentos más importantes de la provincia.

El encuentro fue una demostración de fuerza y unidad, con un Munisaga efusivo y seguro de su rol. "Quiero agradecerles de corazón la presencia, el apoyo, la convocatoria que venimos construyendo en todo un proceso que sabemos convencidos que necesita el cuerpo y la convicción personal para dar esta lucha", expresó el intendente ante los presentes. Y dirigiéndose directamente a los candidatos, remarcó con énfasis: "Hoy venimos a demostrárselo a nuestros candidatos del Frente Fuerza San Juan ¡Demostrándoles que no están solos! ¡Que Rawson está de pie! ¡Que Rawson está con todos!".

En su discurso, Munisaga se centró en la necesidad de que el peronismo asuma el liderazgo en el contexto nacional actual. "Sabemos que debemos conducir como peronistas convencidos, pero como patriotas que sabemos muy bien del llamado que la historia nos está haciendo y que en ese proceso tenemos la obligación de conducir a nuestro pueblo", señaló. La crítica al gobierno nacional fue el eje central de su llamado a la acción. "Todos sabemos lo que hoy estamos viviendo, todos sabemos muy bien quién nos gobierna, quién ha apoyado las decisiones de este gobierno y quiénes están haciendo los daños y están destruyendo los intereses de nuestro pueblo", sostuvo.

La arenga de Munisaga fue un claro mensaje a la militancia. Dejó atrás el análisis y el diagnóstico para pasar directamente al enfrentamiento político. "Por eso, compañeros, ya no hay que hablar más ni analizar más, ya no hay que seguir haciendo diagnósticos, ya no hay que seguir opinando del presidente, opinando de Milei. ¡Hay que enfrentarlos, compañeros! Como el peronismo sabe, con fuerza y convicción", instó el líder rawsino.

Finalmente, Munisaga reivindicó la figura de los tres candidatos como los abanderados de esa lucha. "Y democráticamente tenemos que darle ese mensaje que reivindique la defensa de lo nacional, la defensa de la patria, la defensa del pueblo y estos candidatos han sido Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo", concluyó, uniendo en un mismo mensaje la unidad del peronismo local con la defensa de los valores que, a su juicio, representan los candidatos de Fuerza San Juan.