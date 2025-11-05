Un grave episodio de violencia entre estudiantes conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N°2, luego de que una pelea culminara con un adolescente de 18 años herido con un elemento punzante. El incidente, que sembró alarma entre padres y docentes, ocurrió en las inmediaciones del establecimiento, específicamente en la esquina de las calles Rivadavia y Catamarca.

El comisario David Lillo, jefe de la Comisaría 3ª, relató en Radio Sarmiento lo sucedido: "Bueno, en el día de ayer, siendo alrededor de las 20 horas, nos noticiamos de una gresca a la salida de la escuela EPET número 2 por parte de alumnos que concurren allí. Y producto de esa gresca, un chico termina con una herida cortopunzante en la zona de las costillas".

En cuanto al arma utilizada, el oficial proporcionó datos cruciales: "La herida es una herida punzante, así que podemos decir que no se trataría propiamente de un arma blanca".

Investigación en curso: pelea "planeada" y búsqueda del agresor

Las autoridades descartaron que se tratara de un robo o un accidente y confirmaron que todo el incidente se registró fuera del establecimiento. La investigación sugiere que la pelea fue premeditada. El comisario Lillo explicó que el personal de la escuela les relató que "en un momento dado, a la salida de la escuela se habían congregado varios grupos de los propios alumnos. Algo raro para ellos, porque generalmente salen de la escuela y se van inmediatamente. En el día de ayer no, se quedaron en la puerta de la escuela, aparentemente esperando esta agresión. Es decir, que se veía como planeado que se iban a juntar a enfrentarse".

Respecto al agresor, el jefe policial confirmó que "presumiblemente es alumno del establecimiento" y que "se ha dado a la fuga después del episodio". La causa fue calificada como "actuaciones investigativas con la intervención de jueces de menores", y se encuentran bajo las directivas de la doctora Camus para identificar y localizar al responsable.

Estado de la víctima y impacto en la comunidad

El joven agredido fue "trasladado inmediatamente al Hospital Rawson para su asistencia, donde ha quedado en observación". Si bien la herida, localizada en el costado izquierdo, fue descrita como "importante", se aclaró que no pone en riesgo la vida del adolescente.

El comisario Lillo se refirió al impacto del suceso, calificándolo como un "hecho aislado" y asegurando que "no se producen este tipo de situaciones permanentemente en esta escuela". Incluso destacó que "es la primera vez que a mí me ha tocado trabajar en una situación similar" en su jurisdicción.