Durante la jornada del martes, vecinos de San Isidro y La Falda, en Jáchal, reportaron la presencia de dos pumas merodeando por zonas cercanas a viviendas y caminos rurales. Las imágenes captadas por los propios pobladores mostraron a los felinos desplazándose entre los pastizales, a pocos metros de las áreas habitadas.

El avistamiento generó preocupación inmediata. Familias enteras permanecieron en alerta, comunicándose entre sí a través de grupos vecinales para advertir posibles ubicaciones. Algunos señalaron que los animales fueron vistos cerca de corrales y zonas donde crían animales domésticos. La tensión se multiplicó con rapidez, y la Policía debió presentarse en la zona para verificar la situación y dar aviso a las autoridades competentes.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan confirmaron que fueron informados de la situación y que están realizando tareas de verificación en el terreno. Desde el organismo señalaron a DIARIO HUARPE que “no se cuenta con información certera sobre el hecho”, aunque se inició un relevamiento en las zonas mencionadas.

El área también aclaró que su intervención apunta a garantizar tanto la seguridad de los habitantes como la preservación de los ejemplares. Hasta el momento, no existen denuncias formales que habiliten la apertura de una investigación judicial. Aun así, personal técnico se mantiene en contacto con la policía local y la municipalidad de Jáchal para monitorear el caso.

Un video que causó repudio

Mientras las autoridades analizaban los reportes, un video comenzó a circular por redes sociales y generó una fuerte conmoción. En las imágenes se observa a un puma atado y siendo atacado por perros, lo que provocó un inmediato repudio entre vecinos y proteccionistas.

El material, de origen aún no determinado, reavivó el debate sobre el maltrato animal y la actuación de los organismos de control. En Jáchal, el video se viralizó en pocas horas y fue tema de conversación en toda la comunidad. Sin embargo, desde la fiscalía local informaron que “no se tomó intervención porque no existe una denuncia sobre el avistamiento ni sobre el maltrato al animal”, según detallaron fuentes de la zona.

La denuncia de la activista Emilia Merino

La activista Emilia Merino, reconocida por su trabajo en rescate y protección animal, dio su versión de los hechos en Radio 10 de Jáchal y fue contundente. “La verdad que es tremendo, da una impotencia total, bronca, rabia, angustia, una serie de sentimientos encontrados realmente”, dijo al ser consultada.

Merino cuestionó la falta de acción policial. “No entiendo por qué la Policía no actuó como debía, porque la ley los avala. Y saben quiénes son y estuvieron anoche en la casa”, expresó. Según su testimonio, habría al menos tres machos y una hembra liberados “por la misma gente de fauna”, lo que, a su entender, agrava la situación.

“Es bastante escabroso el tema”, señaló la proteccionista, quien además afirmó que “gente del municipio estuvo hablando con proteccionistas para que no difundan quiénes son ni que han sido liberados, porque si no van a tener problemas legales”.

Merino sostuvo que la liberación de los pumas en zonas de finca es un error. “El animal tiene que alimentarse, y si es liberado en zona poblada, obviamente va a buscar gallinas, cabritos o lo que encuentre. No sé si la gente de fauna está capacitada, sinceramente no lo entiendo”, manifestó.