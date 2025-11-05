El bloquismo, uno de los socios mayoritarios del actual oficialismo sanjuanino, atraviesa una compleja encrucijada que podría definir el equilibrio de poder dentro de la Legislatura provincial. La presidenta de la Convención Bloquista, Graciela Caselles, sentó una postura firme en el Café de la Política respecto al destino de Federico Rizo: la conveniencia del partido radica en que el actual diputado provincial permanezca en su cargo.

La situación surge debido a que el vicegobernador Fabián Martín es el diputado nacional electo. Si Martín desiste de hacerlo, la lista de candidatos que se presentaron por el frente oficialista "Por San Juan" en las últimas Legislativas se activaría. Rizo, quien fue el tercer candidato titular en esa boleta, sería el primer reemplazante de Martín, cumpliendo además con la ley de cupo.

Si bien, la posibilidad de que Rizo "recupere la banca nacional para el bloquismo es algo muy bueno", Caselles enfatizó que este análisis debe ir más allá de la ganancia partidaria inmediata y considerar el impacto en la gobernabilidad provincial. La preocupación central es que si Rizo asume la diputación nacional, se perdería la mayoría del oficialismo en la Legislatura provincial.

La explicación del riesgo se encuentra en la mecánica del reemplazo. Si Rizo deja su asiento en la Cámara provincial, quien debe tomar su lugar es Graciela Barraza, ligada a la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Utghra) y que fue la siguiente en la lista de proporcionales suplentes que se votaron en 2023 bajo la boleta uñaquista de Vamos San Juan (frente que hoy compone la oposición). Esto significaría que el oficialismo perdería un voto y se lo entregaría directamente a la bancada peronista opositora.

Caselles fue tajante al señalar que priorizar el cargo nacional sobre la Legislatura provincial sería un error estratégico para el equipo de gobierno. "Creo que si asume la banca nacional sería parte de un proyecto personal más que de beneficio para el equipo, ya que ese movimiento generaría que la oposición tenga una banca más en la Legislatura provincial", sentenció la referente bloquista.

Para la presidenta de la Convención, la decisión debe estar supeditada al interés colectivo del proyecto provincial: "La verdad hay que mirar que le conviene a este equipo que está gobernando San Juan y el bloquismo siempre apoya al proyecto provincial". Así, la balanza de Caselles se inclina claramente hacia la permanencia de Rizo en la Cámara de Diputados local para asegurar la fortaleza del oficialismo.

Medidas para las concejalas que se cruzaron al peronismo

Además de abordar el delicado tema del futuro de Rizo, Graciela Caselles se refirió a las acciones disciplinarias internas que tomará el partido tras la conducta de algunas concejalas que decidieron apoyar al peronismo en las últimas elecciones.

La referente bloquista hizo hincapié en el caso de las concejalas Marina Poblete de Caucete y Sandra Quiroga de 25 de Mayo, quienes "jugaron con el PJ". Caselles remarcó que esta falta de lealtad tuvo consecuencias negativas para ellas, ya que "perdieron porque no respetaron la institución partidaria, dejaron de lado a las personas que ayudaron a que lleguen a ese lugar y en contra de la militancia".

Si bien Caselles dejó una puerta abierta al diálogo, sin grandes esperanzas de que suceda, las medidas concretas apuntan a la reestructuración interna en Caucete. "Nosotros vamos a mirar para adelante, me gustaría que ellos convocaran a una reunión y pidieran disculpas, pero no creo que suceda". La acción inmediata del Bloquismo será convocar a la renovación de autoridades en el comité departamental. "Nosotros sí vamos a hacer una convocatoria a quienes conforman el comité en Caucete y renovar las autoridades para que haya una nueva conducción que será que asuma el vicepresidente y así sucesivamente".

