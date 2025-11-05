En un mercado tradicionalmente asociado al tabú y la discreción, un emprendimiento sanjuanino está escribiendo una nueva historia. San Juan Placeres, un sex shop local que combina productos de alta gama con contenido educativo, ha logrado lo que pocos negocios del rubro consiguen: construir una comunidad de más de 12.000 seguidores en Instagram y alcanzar un rating de 4.9/5 en Google basado en testimonios reales de clientes satisfechos.

De San Juan al mundo digital

Lo que comenzó como un emprendimiento local hoy es caso de estudio en el mercado del bienestar íntimo. "Cuando iniciamos, veíamos que existía una gran desconfianza hacia los productos del rubro", cuenta Jorge Navarrete dueño de San Juan Placeres. "La gente recibía productos de calidad cuestionable, sin información y con miedo a la falta de discreción. Nos propusimos cambiar eso".

Jorge Navarrete, propietario de San Juan Placeres. Foto: DIARIO HUARPE

La estrategia se basó en tres pilares fundamentales: calidad superior en materiales (silicona 100% pura grado médico, libre de ftalatos y látex), transparencia absoluta en la información y discreción garantizada en cada aspecto del servicio, desde un packaging bien discreto hasta envíos rápidos por San Juan.

La comunidad que rompió el Tabú

El crecimiento orgánico de San Juan Placeres en redes sociales es quizás el indicador más claro del cambio cultural que están impulsando. "Que más de 12.000 personas nos sigan en Instagram no es solo un número", explica el dueño.

"Es la prueba de que los sanjuaninos estaban buscando un espacio serio, confiable y libre de prejuicios para hablar de bienestar íntimo" agregó Navarrete.

Pero la métrica que más enorgullece al equipo es el 4.9/5 de calificación en Google, basado en decenas de testimonios verificados. "Cada review positivo nos confirma que vamos por el buen camino. La gente valora poder acceder a productos de calidad en un ambiente de total confidencialidad, especialmente en una provincia donde todos se conocen".

El secreto: productos que cuidan y educan

Mientras muchos sex shops tradicionales se limitan a vender productos, San Juan Placeres ha construido su modelo alrededor del asesoramiento personalizado y la educación sexual. "No vendemos juguetes, vendemos bienestar", aclara Navarrete. "Cada producto pasa por un riguroso control de calidad y viene acompañado de información clara sobre sus materiales, uso y cuidados".

San Juan Placeres ofrece un ambiente de total confidencialidad. Foto: DIARIO HUARPE

Este enfoque ha permitido que el emprendimiento trascienda el perfil del comprador tradicional y llegue a mujeres, parejas y adultos de todas las edades que buscan mejorar su vida íntima con productos seguros y confiables.

El futuro del bienestar íntimo tiene acento sanjuanino

Con una base de clientes fieles en crecimiento y el reconocimiento implícito en sus métricas de satisfacción, San Juan Placeres demuestra que el interior del país está listo para abordar la salud sexual con naturalidad y profesionalismo.

"Estamos orgullosos de ser un sex shop sanjuanino que compite en calidad con los mejores de Argentina.", finaliza el Navarrete. "Cada like, cada seguidor nuevo y cada testimonio positivo nos confirman que los prejuicios se caen cuando ofrecés calidad, educación y discreción".

