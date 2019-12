En Unión quieren que Cavallaro continúe y ven difícil la vuelta de Mauro Pittón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La continuidad del mediocampista Juan Ignacio Cavallaro es una de las prioridades del entrenador de Unión de Santa Fe, Leonardo Madelón, a la vez que el retorno de Mauro Pittón desde San Lorenzo "es difícil porque depende de varios factores y hay otros interesados", dijeron hoy fuentes del club.



Cavallaro tiene una cláusula de rescisión que le permitiría abandonar el club en caso de recibir una oferta que le interese, pero en Unión la consigna es lograr que se quede.



Pese a que no logró continuidad en lo que va de la Superliga, Cavallaro es una apuesta del técnico "tatengue", que considera que con una buena pretemporada puede ser el conductor del equipo.



Días atrás había trascendido un interés de Néstor Gorosito para llevarlo a Tigre, donde dejó buenos recuerdos, pero por el momento en Unión indicaron que no tienen ninguna información oficial.



En el conjunto de Victoria juega Jorge "Marciano" Ortiz, uno de los futbolistas que Madelón pretende incorporar, aunque en principio ambos temas no tienen relación.



En cuanto a Mauro Pittón, que hace unos días figuró en una lista de jugadores que podrían emigrar de San Lorenzo, en Unión indicaron que "interesa", pero admitieron que "no es sencillo que llegue porque depende de varios factores", entre ellos el económico, y además "hay otros interesados" en incorporarlo.